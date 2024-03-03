В Шымкенте водитель авто на скорости "влетел" в дерево

В Шымкенте водитель автомобиля Toyota Camry на большой скорости "влетел" в дерево, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.



Авария произошла 2 марта в 01:05 возле автосалона My car. Как рассказали очевидцы, водитель авто на большой скорости ехал по улице Алпысбаева и, потеряв управление, на полном ходу врезался в дерево.

В результате ДТП серьёзно пострадали три человека. От удара люди оказались зажаты искореженным железом. Сотрудники службы спасения при помощи гидравлических инструментов извлекли пострадавших из обломков автомобиля.

Трое пассажиров доставлены в больницу. Один из них госпитализирован в тяжёлом состоянии в реанимацию.