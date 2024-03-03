В Шымкенте водитель авто на скорости "влетел" в дерево
Сегодня, 04:05
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Сегодня, 04:05Сегодня, 04:05
50Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото
В Шымкенте водитель автомобиля Toyota Camry на большой скорости "влетел" в дерево, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.
Авария произошла 2 марта в 01:05 возле автосалона My car. Как рассказали очевидцы, водитель авто на большой скорости ехал по улице Алпысбаева и, потеряв управление, на полном ходу врезался в дерево.
В результате ДТП серьёзно пострадали три человека. От удара люди оказались зажаты искореженным железом. Сотрудники службы спасения при помощи гидравлических инструментов извлекли пострадавших из обломков автомобиля.
Трое пассажиров доставлены в больницу. Один из них госпитализирован в тяжёлом состоянии в реанимацию.
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