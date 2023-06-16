В Шымкенте учитель мечети избил детей из-за проблем дома

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В Шымкенте учителя обвинили в жестоком методе воспитания детей. В социальных сетях появилось видео, на котором на спинах мальчиков девяти и семи лет показаны следы от побоев, синяки и кровь. По словам автора ролика, детей избили якобы за то, что они не выучили вовремя хадисы, передаёт BaigeNews.kz.

В духовном управлении мусульман Казахстана Otyrar.kz рассказали, что родители отдали несовершеннолетних детей на воспитание наставнику мечети. Он взялся за обучение на дому в свободное от основной работы время. По данным представителей духовенства, учитель избил детей из-за собственных бытовых проблем, мол, не мог сдержать агрессию и выместил на мальчиках. За нарушение этики, священнослужителя сразу уволили.

"Инцидент произошёл в Шымкенте. Жители Сарыагашского района Туркестанской области попросили своего одноклассника, наставника мечети, дать уроки религии своим сыновьям. К сожалению, Рустем Аскаров — учитель мечети "Таспау Салимбай", рассердился на другие бытовые вопросы, не смог совладать с эмоциями и избил несовершеннолетних. Инцидент произошёл не в медресе. Мнение о том, что "детей били за неправильное чтение Корана", не соответствует действительности. Просим не спешить с выводами", - рассказал пресс-секретарь ДУМК Агабек Конарбайулы.

По данному факту возбудили досудебное дело. Оно находится на контроле департамента полиции Шымкента.

"Данный факт зарегистрирован в Туранском РУП по статье 140 УК РК -"Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Начато досудебное расследование. Выясняются обстоятельства произошедшего", - рассказали в пресс-службе департамента полиции Шымкента.