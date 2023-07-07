В Шымкенте скончалась экс-депутат гормаслихата

Фото: otyrar.kz

В возрасте 62 лет скончалась известная предпринимательница и экс-депутат нескольких созывов городского маслихата — Оспаналиева Рашкуль Жалеловна, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

О скоропостижной кончине сообщили родные Рашкуль Жалеловны. Причина пока остаётся неизвестной.

Рашкуль Жалеловна родилась в 1961 году в КазССР, Джамбулской области в селе Абай. В 1984 году она окончила Алма-Атинский филиал Джамбулского технологического института легкой и пищевой промышленности на специальность "Инженер-технолог". С 1978 по 1995 годы работала учителем начальных классов.

В 95-м Рашкуль Жалеловна решила попробовать себя в роли предпринимателя и первым её делом стала парикмахерская. Но чуть позже вместе со своим супругом Толыбаевым Алишером Наматиллаевичем они организовали мукомольную мельницу.

В 2007 году Рашкуль Жалеловна стала генеральным директором строительной компании "Береке А".

Помимо успешного бизнеса Рашкуль Жалеловна вела активную политическую деятельность став одной из первых женщин-депутатов. В народе её прозвали "Железной леди", а коллеги называли её "неудобной".