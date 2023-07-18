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В Шымкенте руководитель управления развития комфортной городской среды внезапно покинул пост
Сегодня руководитель управления развития комфортной городской среды Ержан Жолдасов покинул свой пост, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.
Эту информацию подтвердили в акимате. Причина внезапного ухода неизвестна. Коллеги экс-чиновника говорят, что только вчера Жолдасов был на рабочем месте и об отставке не было и речи.
"Очень жаль конечно. Это был требовательный, знающий свое дело руководитель. Вчера только он приезжал на объезд в Дендропарк, ничего не говорил. Сегодня мы сами услышали от третьих лиц о его уходе. Он хороший коммунальщик, уже все поставил на рельсы, вот только только разобрался во всем досконально. Кто будет руководителем пока ничего неясно", — говорит директор Дендропарка Гульнара Сапарымбет.
Напомним, Ержан Жолдасов около 15 лет проработал в в транспортной сфере, руководил инспекцией транспортного контроля Кызылординской области, затем Шымкента. В сентябре 2020 года распоряжением акима Мурата Айтенова Жодасов возглавил управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог. В октябре 2022 года его перевели на аналогичную должность в управление развития комфортной городской среды, а его место в транспортном ведомстве занял Мухтар Коканбаев, который уже спустя пару месяцев со дня назначения попался со взяткой.
К слову, внезапный уход Ержана Жолдасова породил много вопросов. В акимате пока что никак не прокомментировали ситуацию.
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