В Шымкенте печень малыша поражает смертельный вирус

Фото: otyrar.kz

Маленькому шымкентцу требуется помощь неравнодушных казахстанцев. Жизненно важный орган малыша поражает смертельный вирус, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Ребенку требуется дорогостоящее лечение в Турции. Печень 10-месячного Салахаддина поражает смертельный вирус. Еще при рождении мальчику поставили страшный диагноз — вторичный билиарный цирроз печени.

За судьбой ребенка следил весь Казахстан. В 6 месяцев, благодаря неравнодушным людям, малышу пересадили печень. Донором стал папа Салахаддина. Операция прошла успешно. Но ослабленный организм ребенка снова дал сбой — цитомегаловирус стал атаковать пересаженный орган. Единственная надежда на излечение — зарубежная клиника.

"У нас вирус появился, до этого как мы приехали 15 декабря все было хорошо, нам на реабилитацию необходимы финансы. Пока мы не в силах, но все что есть в наших силах, это мы едем", — говорит папа Салахаддина Али Сулейманов.

Сейчас мальчик с мамой находится в турецкой клинике. На перелет семья малыша взяла кредит. Впереди ребенка ждет дорогостоящее лечение, денег на которое у семьи нет.

"Клиника со своей стороны во всем старается нам сделать максимальную скидку, но все равно нам не хватает средств для лечения. Медикаменты, которые будут применяться, они очень дорого стоят. Мы открыли сбор, конкретной суммы сбора нет, так как все будет зависеть от состояния здоровья, лечения, как быстро он восстановится, нам установили катетер, проводят капельницы ингаляции", — говорит мама мальчика Тахмина Хабибова.

Семья мальчика просит неравнодушных казахстанцев протянуть руку помощи. Родители Салахаддина не теряют надежду увидеть ребенка здоровым. Помочь малышу может каждый.