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В Шымкенте обнаружили около 400 самовольно захваченных участков земли
Там, по данным прокуратуры, люди уже успели построить дома без необходимых документов. По решению суда, такие постройки снесут, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
Ведь согласно генплану на этих участках должна быть дорога, школа или детский сад, а по факту проверяющие увидели совсем другое.
"Это группа лиц, они продавали путем мошеннических действий земли государственной собственности. Сейчас по уголовному делу расследуется 18 фактов, установлен ущерб свыше 43 миллионов тенге", - сказал первый заместитель прокурора Шымкента Нуржан Сейдалиев.
В Шымкенте продолжается проект "Нет самозахвату". За использованием земельных участков следят с помощью аэрокосмических съёмок. В этом году прокуроры выявили несколько фактов мошенничества с землёй. Задержаны преступные группировки, которые незаконно распродавали участки, находящиеся в государственной собственности.
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