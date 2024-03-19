В школе тяжело дышать, а в больнице вообще опасно: в каких условиях учат и лечат в селе СКО

Село Белое находится в пяти минутах езды от областного центра Северо-Казахстанской области и в общем-то не обделено базовыми благами цивилизации. Вода, общественный транспорт, уличное освещение в населенном пункте есть. Однако получать медицинскую помощь сельчанам приходится в аварийном здании, а местные школьники учатся в непригодном ветхом помещении. Состояние единственных в деревне социальных объектов изучил корреспондент BaigeNews.kz.

В небольшом пригородном селе под Петропавловском живет почти тысяча человек. Если быть точнее - здесь 325 домов. Здание местного фельдшерско-акушерского пункта расположено неподалеку от центральной въездной дороги. Издали небольшой побеленный домик с голубыми окнами выглядит неплохо. Но если подойти поближе, заметно, что возраст каркасно-камышитового здания выдают глубокие трещины в стенах. Впрочем, наведенные, как и полагается в медучреждениях, лоск и чистота, не могут скрыть скрип от проваливающегося деревянного пола.

Косметический ремонт прикрывает весь ужас состояния дома. Он уже признан аварийным, но работникам ФАПа приходится оказывать медицинскую помощь сельчанам в таких условиях. При этом им самим страшно каждый день находиться в здании которое построили более 60 лет назад.

"Я в Белое переехала 12 лет назад и уже 10 лет работаю здесь санитаркой, - говорит сельчанка Венера Люрманова. - Дом в аварийном состоянии, сами видите. Здесь все не так. Это здание старое: фундамент, все рушится, падает, стены сыпятся, потолки тоже. Кстати, я устроена официально как санитарка, а еще и топлю эту печь, и убираю территорию. То есть за должность кочегара и дворника мне не доплачивают. Говорят, новый аким сельского округа пришел, разберется".

С недавно назначенным главой сельского округа мы, конечно же, встретились. На новой должности он работает всего пару недель, поэтому с проблемами деревни только знакомится. Говорит, новое здание фельдшерского пункта построят. Только сумма проекта еще неизвестна.

"Имеющийся ФАП 1962 года. Строение находится в ветхом состоянии, поэтому строительство нового запланировано уже на этот год", - уточнил аким Рощинского сельского округа Руслан Аитов.

Если аварийность здания лечебно-профилактического учреждения подтверждена документально, то со школой дела обстоят сложнее. Одноэтажное здание ветхое пока только на словах. С виду ухоженная постройка, не может больше выполнять функции образовательного учреждения.

"Она была построена в 1964 году. Последний раз проводили ремонт крыши в 2017 году. Но не капитальный, - рассказывает директор Беловской средней школы Гульнара Сыздыкова. – Здание камышитовое, старое. Нам нужно новое здание. Дети занимаются в две смены. Но раньше школа была односменная. Но после того, как у нас появился мини-центр на 20 человек, который занял сразу четыре кабинета, и предшкола, пришлось расписание менять. Сейчас дети учатся в две смены. В распоряжении учебных классов всего 8 аудиторий. При этом еще разместили столовую и библиотеку. Тоже из бывших учебных классов. Всего у нас 116 учеников. Учим до 11 класса. У нас нет даже складских помещений, где можно было сложить спортивный инвентарь для школы".

Актовый зал организовали прямо в коридоре. Спортивный же, скорее приспособленный, чем специально оборудованный для игр и тренировок зал. С потолка падают куски старой краски, со стен отлетает штукатурка, пол со звуком повторяет движение каждого шага. В такой атмосфере школьники занимаются физической культурой. И это только видимые дефекты здания.

Но есть еще и неприятные неосязаемые недостатки. Об их присутствии понимаешь спустя некоторое время. Спустя десять минут нахождения в здании школы начинается кружиться голова и становится тяжело дышать. От духоты в классах и коридоре становится плохо. Все дело в сырости, которая легко просачивается сквозь деревянный пол одноэтажного здания, и в старых окнах.

"Окна мы осенью утепляем, поэтому проветривание проводить тяжело. Сейчас весной будем их открывать. Свежий воздух зайдет. Они еще и садятся. Можете видеть, как их уже выгибает. Двери тоже старые. Каждый год количество детей увеличивается. Люди переезжают к нам из других районов. Многие ездят в Петропавловск на дополнительные секции. Наши дети активно занимаются баскетболом и имеют немало наград. Занимают призовые места по области, участвуют в республиканских турнирах. Нужен достойный спортивный зал. Нужна новая школа", - объяснила директор.

Родители школьников собрали документы с подтверждающими плачевное состояние здания фотографиями. Все бумаги они оформили в официальное прошение посодействовать в строительстве новой школы. Письмо отправили в областное управление образования. По словам акима сельского округа, документ находится на рассмотрении. Ответа сельчане еще не получили.

"Также в селе Белое необходим средний ремонт дорог. На него планируется выделить 130 миллионов тенге. Еще продолжим работу с освещением сельских улиц на 3,4 миллиона тенге. Будем разговаривать с населением и решать, на каких участках освещение необходимо", - уточнил аким Рощинского сельского округа Руслан Аитов.

Напомним, что в рамках утвержденной концепции развития сельских территорий на 2023–2027 годы в Казахстане будет модернизировано примерно 3,5 тысяч сел с высоким потенциалом развития.

Фото автора.