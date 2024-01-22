В школах Астаны появились педагогические классы

С начала 2024 года в 12 школах столицы открылись педагогические классы, в которых ученики смогут профориентироваться на получение педагогической профессии, передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на управление образования Астаны.

Международный университет Астаны в рамках заключенного меморандума с управлением образования города запустил пилотный проект "Школа будущего педагога". В проекте принимают участие учащиеся 9-11 классов школ города, которых интересует педагогическая профессия.

В настоящее время к пилотному проекту подключаются ещё 38 школ столицы.