В школах Астаны появились педагогические классы
Сегодня, 12:47
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Сегодня, 12:47Сегодня, 12:47
96Фото: BaigeNews.kz
С начала 2024 года в 12 школах столицы открылись педагогические классы, в которых ученики смогут профориентироваться на получение педагогической профессии, передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на управление образования Астаны.
Международный университет Астаны в рамках заключенного меморандума с управлением образования города запустил пилотный проект "Школа будущего педагога". В проекте принимают участие учащиеся 9-11 классов школ города, которых интересует педагогическая профессия.
В настоящее время к пилотному проекту подключаются ещё 38 школ столицы.
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