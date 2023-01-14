В шести регионах страны объявлено штормовое предупреждение

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"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Северо-Казахстанской, Мангистауской, Акмолинской области, Абайской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях, передаёт BaigeNews.kz.

Как отмечают синоптики, на большую часть территории страны по-прежнему будет оказывать влияние обширный антициклон, с которым сохраняется погода без осадков. На востоке, севере, в центре республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдет снег, усилится ветер с низовой метелью. На юге республики — туман.

Ночью на севере, в горных районах области Жетісу сохраняется очень сильный мороз 31-36 градусов, в Алматинской, Жамбылской областях — сильный мороз 30-32 градуса.

15 января днём на севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер западный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днём ожидается низовая метель. Ветер западный порывы 15-20 метров в секунду.

На юго-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, юго-востоке области 15-20 метров в секунду. В Актау ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке Акмолинской области ожидаются низовая метель, ветер западный порывы 15-20 метров в секунду. В Кокшетау низовая метель, ветер западный ночью порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью на западе, севере, днём на севере Абайской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный на севере, западе, в центре области 15-20, ночью порывы 23 метров в секунду.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, южный на севере области 15-20 метров в секунду.

На западе, юге Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду.