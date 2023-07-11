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В сети распространилось видео плачущего воспитанника детского дома в Атырау
Пятого июля в Instagram-паблике atyrauoil.official опубликовали видео, на котором плачущий подросток говорит о сложностях проживания в детском доме. Стало известно, что ребёнок находится в детской деревне семейного типа "Шанырак", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mgorod.kz.
Позже исполняющая обязанности директора учреждения Тамара Есентурова записала на видео того самого подростка. Он рассказал, что распространившийся ролик был снят в феврале в центре адаптации для несовершеннолетних. Тогда он был в стрессе, поэтому плакал. Также подросток заявил, что съёма велась без его ведома.
Уполномоченная по правам детей Динара Закиева на своей странице в Facebook сообщила, что побывала в самом учреждении, провела анонимный опрос среди детей и изучила записи с видеокамер.
"Были установлены следующие нарушения: рукоприкладство со стороны двоих воспитателей, дети большую часть времени в кухонном помещении проводили сами, конфликты между некоторыми воспитанниками, нахождение чужого взрослого в доме, сохранность записей с видеокамер и другие нарушения. Передана информация заместителю акима области и будет направлена в прокуратуру. В целом, дети были открыты к разговору, рассказали мне кем хотят стать в будущем, поделились своими переживаниями. Записали мой номер, чтобы переписываться", — написала она.
В детском доме скоро назначат нового директора, увеличат количество камер и подключат их к управлению образования для постоянного контроля.
Напомним, это не первый скандал в "Шаныраке". В конце февраля правозащитница Дина Тансари сообщила, что на телефон доверия обратился воспитанник детского дома. 16-летний подросток пожаловался на побои. Директор учреждения называла обвинения ложными. Первого марта её отстранили от занимаемой должности на время следствия.
Сейчас в шести жилых домах деревни проживают более 50 детей в возрасте от трёх до 18 лет.
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