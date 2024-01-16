В сети появилось первое изображение нового дизайна WhatsApp
Сегодня, 07:42
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Сегодня, 07:42Сегодня, 07:42
44Фото: pixabay / иллюстративное фото
Корпорация Meta приступила к тестированию пользовательского интерфейса мессенджера WhatsApp с обновлённым графическим дизайном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.
Об этом в своем аккаунте в X сообщил дата-майнер Абхишек Ядав. Он опубликовал скриншот стартового экрана WhatsApp с обновлённым дизайном. Судя по нему, в новой версии изменится шрифт написания WhatsApp в верхнем левом углу экрана. Также изменится тон доминирующего зелёного цвета: он станет немного светлее.
Скриншот был сделан в бета-версии мессенджера с кодом 2.24.2.9 для Android. Когда новый дизайн появится в релизной версии приложения и как скоро его адаптируют для iOS, не сообщается.
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