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1zoom.ru Сегодня, 13:43
45
Сегодня, 13:43
45
Фото: 1zoom.ru

В Сети появились фотографии юного Токаева

В сети появились фотографии редкие архивные фото Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz 

На одной из них будущему президенту 14 лет и он едет на экскурсию в Кыргызстан и Узбекистан.

На другой  другом  —  17 лет.  Будущего главу государства  сфотографировали, когда Токаев учился на первом курсе МГИМО.

Напомним, несколько лет назад в интернете появился видеоролик, в котором можно увидеть редкие снимки из жизни Токаева. На них можно увидеть детство и юность главы государства, а также снимки зарубежных поездок Касым-Жомарта Токаева.

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Сегодня, 13:43
45
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