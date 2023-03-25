В Сети появились фотографии юного Токаева

Фото: 1zoom.ru

В сети появились фотографии редкие архивные фото Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz

На одной из них будущему президенту 14 лет и он едет на экскурсию в Кыргызстан и Узбекистан.

На другой другом — 17 лет. Будущего главу государства сфотографировали, когда Токаев учился на первом курсе МГИМО.

Напомним, несколько лет назад в интернете появился видеоролик, в котором можно увидеть редкие снимки из жизни Токаева. На них можно увидеть детство и юность главы государства, а также снимки зарубежных поездок Касым-Жомарта Токаева.