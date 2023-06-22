В сенате одобрили поправки по регулированию движения самокатов

Фото: Казинформ

Депутаты сената на пленарном заседании одобрили Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации дорожного движения", передаёт BaigeNews.kz.

Согласно документу, при отсутствии велосипедной дорожки и велосипедной полосы допускается движение электрических самокатов по правому краю проезжей части дороги с соблюдением условий и запретов, вводимых законом.

"В частности, это достижение 18-летнего возраста, наличие водительского удостоверения на право управления транспортным средством любой категории, наличие застегнутого шлема, а при передвижении в темное время суток – наличие светоотражающего предмета, обеспечивающего видимость водителям других транспортных средств. По тротуару или пешеходной дорожке допускается движение электросамокатов со скоростью не более шести километров в час", --пояснил поправки депутат Евгений Больгерт.

Также в рамках закона предусматриваются права и обязанности водителей малого электрического транспортного средства и электрического самоката, устанавливаются запреты для водителей мопедов, велосипедов, малых электрических транспортных средств и электросамокатов. Помимо этого, внесены поправки, которые устанавливают основания остановки транспортных средств полицейскими.

Депутат Александр Лукин сообщил о том, что вводится государственная монополия на изготовление свидетельств о государственной регистрации транспортных средств, водительских удостоверений и государственных регистрационных номерных знаков.