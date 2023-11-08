В семи городах Казахстана начали строительство канализационно-очистных сооружений

В Сарыагаше, Атырау, Актау, Кызылорде, Форт-Шевченко, Ленгере и Шымкенте начали строительство и реконструкцию канализационно-очистных сооружений (КОС). На эти цели из республиканского бюджета выделили 14,7 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минпромышленности.

С 2023 по 2028 годы работы по строительству и реконструкции КОС планируют провести в 69 городах за счёт разных источников финансирования.

"Сейчас по стране из 89 городов республики канализационно-очистные сооружения отсутствуют в 27, в 42 городах износ достигает свыше 60 процентов", - сообщили в Комитете по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В ведомстве отметили, что для обеспечения населённых пунктов современными системами водоотведения, решения экологических проблем предложено строительство и реконструкции канализационных очистных сооружений различными механизмами реализации проектов, в том числе посредством бюджетного финансирования, облигационных займов через национальные институты развития, привлечения займов МФО с возможностью предоставления государственной гарантии, а также ГЧП.