  • 17 Февраля, 20:08
  • BAIGENEWS

В Семее открытым пламенем загорелся детский сад

Сегодня, 18:28
АВТОР
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ДЧС области Абай Сегодня, 18:28
Сегодня, 18:28
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Фото: ДЧС области Абай

Детский сад загорелся в Семее. На пожар выехали девять единиц техники и 37 человек личного состава, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС области Абай, сообщение о пожаре в садике по улице Павлова поступило 17 февраля в 17:37, пожарные были на месте уже через три минуты.

"По прибытию было установлено что, открытым пламенем горит второй этаж детского сада. в 18:05 огонь локализовали. Предварительная площадь и причина пожара устанавливаются", — говорится в сообщении.

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