В Семее открытым пламенем загорелся детский сад

Детский сад загорелся в Семее. На пожар выехали девять единиц техники и 37 человек личного состава, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС области Абай, сообщение о пожаре в садике по улице Павлова поступило 17 февраля в 17:37, пожарные были на месте уже через три минуты.