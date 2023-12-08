В Семее открылся аутизм центр "Асыл Мирас"

8 декабря, Семей – Фонд Булата Утемуратова при содействии акимата Абайской области открыл 13 по счету аутизм центр "Асыл Мирас" в г. Семей (мкр. Карагайлы 78). За 9 лет работы аутизм центров около 16 тысяч детей по всему Казахстану бесплатно обучились по шести программам раннего поведенческого вмешательства, передает BaigeNews.kz.

Новый центр позволит охватить до 300 детей в год, а к работе с детьми будут привлечены 15 специалистов. Занятия будут проходить согласно стандартам программы "Аутизм. Мир один для всех" по 6 программам интервенции. 7 учебных кабинетов уже полностью оборудованы мебелью, инвентарем и методическими пособиями. Один цикл работы с каждым ребенком длится 3 месяца и подбирается индивидуально по результатам диагностики. Для записи в центр необходимо подтверждение о прописке и заключение психолого-медико-педагогической консультации (ПМПК).

Фонд Булата Утемуратова активно занимается привлечением самых современных технологий, практик и инструментария ранней диагностики и коррекционного вмешательства с доказанной эффективностью. Среди партнеров фонда такие признанные экспертные структуры, как лаборатория Касари при Калифорнийском Университете, Маркус Аутизм центр в Атланте и международная организация Autism Speaks.

Как отметил аким области Абай Нурлан Уранхаев, открытие аутизм центра в Семее – важный шаг в создании общедоступной среды для развития детей с расстройствами аутистического спектра. Он так же выразил признательность Фонду Булата Утемуратова за постоянную поддержку в реализации значимых проектов.

Вчера в Алматы Булату Утемуратову была присуждена награда "Меценат года" за выдающиеся проекты в социальной сфере.