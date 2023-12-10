В Семее 20-летний водитель чуть не слетел с моста в реку
Сегодня, 11:19
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Сегодня, 11:19Сегодня, 11:19
209Фото: ДП области Абай
Житель Семея едва не лишился жизни из-за ДТП на мосту, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в департаменте полиции области Абай, 20-летний водитель ехал по автогужевому мосту в направлении левобережной части города. Парень не справился с рулевым управлением, врезался в перильное металлическое ограждение моста и чудом не оказался в ледяной воде вместе с авто.
"В дорожно-транспортном происшествии постравших нет. Департамент полиции области Абай предупреждает: в связи с понижением температуры на дорогах города ожидается гололедица. Водителям рекомендуем быть внимательными и соблюдать необходимую дистанцию, требования дорожных знаков", — говорится в сообщении полиции.
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