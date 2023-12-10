В Семее 20-летний водитель чуть не слетел с моста в реку



Житель Семея едва не лишился жизни из-за ДТП на мосту, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в департаменте полиции области Абай, 20-летний водитель ехал по автогужевому мосту в направлении левобережной части города. Парень не справился с рулевым управлением, врезался в перильное металлическое ограждение моста и чудом не оказался в ледяной воде вместе с авто.