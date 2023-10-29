29 октября 2023 года – День общенационального траура в Республике Казахстан
  • 29 Октября, 10:48
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В Секретариате ШОС приспустили флаги

Сегодня, 09:49
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Руслан Сулейменов/inform.kz Сегодня, 09:49
Сегодня, 09:49
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Фото: Руслан Сулейменов/inform.kz

Флаги государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приспущены в воскресенье в штаб-квартире Организации в знак траура по погибшим шахтерам в результате аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Kazinform.

В Пекине, где расположена штаб-квартира ШОС, в воскресенье утром, 29 октября состоялась церемония спуска флагов государств-членов ШОС в память о погибших шахтерах в Казахстане.

Шанхайская организация сотрудничества является постоянно действующей межправительственной международной организацией, созданной Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан, Республикой Узбекистан.

В 2017 году статус государства-члена Организации был предоставлен Республике Индии и Исламской Республике Пакистан. В 2023 году Исламская Республика Иран официально вступила в ШОС.

 

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