В "Самрук-Қазына" избрали нового члена Совета директоров
Сегодня, 15:05
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Сегодня, 15:05Сегодня, 15:05
115Фото: sk.kz
Мохаммед Джамиль Аль Рамахи избран членом Совета директоров, независимым директором АО "Самрук-Қазына", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на фонд "Самрук-Казына".
"Мохаммед Джамиль Аль Рамахи является Председателем Правления Masdar. Полномочия его предшественника Джона Дудаса прекращены досрочно на основании поданного им заявления", - говорится в сообщении.
Напомним, что Masdar – один из лидеров в области альтернативной энергетики на Ближнем Востоке. Компания активно инвестирует в проекты по всему миру в части ВИЭ, в т.ч. в Казахстане.
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