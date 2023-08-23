В "Самрук-Қазына" избрали нового члена Совета директоров

Мохаммед Джамиль Аль Рамахи избран членом Совета директоров, независимым директором АО "Самрук-Қазына", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на фонд "Самрук-Казына".

"Мохаммед Джамиль Аль Рамахи является Председателем Правления Masdar. Полномочия его предшественника Джона Дудаса прекращены досрочно на основании поданного им заявления", - говорится в сообщении.

Напомним, что Masdar – один из лидеров в области альтернативной энергетики на Ближнем Востоке. Компания активно инвестирует в проекты по всему миру в части ВИЭ, в т.ч. в Казахстане.