В розовых туфлях пришли в правительство канадские политики, чтобы поддержать жертв бытового насилия

Канадские политики-мужчины пришли на заседание в розовых туфлях и продефилировали в знак защиты женщин от домашнего насилия, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с политиками опубликовал руководитель министерства транспорта Канады Омар Альхабра. Он рассказал, что таким образом мужчины поддержали акцию "Надежда на высоких каблуках" (Hope in High Heels), цель которой - поддержка женщин, подвергшихся физическому, эмоциональному, финансовому и сексуальному насилию, и их детей.

Violence against women is still prevalent in our society. Hope in Heels is an event that spreads awareness on violence against women while encouraging men and boys to be part of the solution. We wore their signature pink heels in support to this important cause. @HaltonWomensPl pic.twitter.com/5qngxQ6Myu