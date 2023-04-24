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  • В розовых туфлях пришли в правительство канадские политики, чтобы поддержать жертв бытового насилия
скриншот с видео Вчера, 11:26
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Вчера, 11:26
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Фото: скриншот с видео

В розовых туфлях пришли в правительство канадские политики, чтобы поддержать жертв бытового насилия

Канадские политики-мужчины пришли на заседание в розовых туфлях и продефилировали в знак защиты женщин от домашнего насилия, передаёт BaigeNews.kz

Видео с политиками опубликовал руководитель министерства транспорта Канады Омар Альхабра. Он рассказал, что таким образом мужчины поддержали акцию "Надежда на высоких каблуках" (Hope in High Heels), цель которой - поддержка женщин, подвергшихся физическому, эмоциональному, финансовому и сексуальному насилию, и их детей.

"Насилие в отношении женщин по-прежнему распространено в нашем обществе. Мы носили их фирменные розовые туфли на каблуках в поддержку этого важного дела", - объяснил Альхабра. 

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Журналист
Вчера, 11:26
693
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