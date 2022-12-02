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kzkazan.ru Сегодня, 04:46
214
Сегодня, 04:46
214
Фото: kzkazan.ru

В российский прокат выходит казахстанско-татарстанский фильм "Тарлан"

В российский прокат 1 декабря выходит казахстанско-татарстанский фильм "Тарлан", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на генеральное консульство РК в Казани.

30 ноября в Казани состоялся показ этого фильма. На открытии мероприятия со вступительным словом выступили генеральный консул РК в Казани Ерлан Искаков и режиссёр фильма Юлия Захарова, которые отметили, что это первый совместный проект кинематографистов Татарстана и Казахстана. Картина снята компаниями Almapictures и "Татаркино" в равной доле участия по сценарию, съёмкам и актёрам.

В России показ фильма пройдёт в Казани, Саранске, Самаре, Чебоксарах, Энгельсе, Пензе, Оренбурге, Курске, Старом Осколе, Санкт-Петербурге, Перми, Саратове, Уфе, Бузулуке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Волгограде, Йошкар-Оле.

Мировая премьера фильма состоялась в рамках XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Картина завоевала приз зрительских симпатий.

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#кинематограф #кино #Россия
BaigeNews.kz
Сегодня, 04:46
214
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