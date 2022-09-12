Казахстанские фильмы получили призы на Казанском международном фестивале мусульманского кино

Фото: Кадр из фильма "Тарлан", реж. Юлия Захарова

Два казахстанских фильма получили призы на международном фестивале мусульманского кино в Казани, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

"Приза зрительских симпатий" удостоился совместный проект Татарстана и Казахстана – фильм "Тарлан". Для получения награды были приглашены режиссёр картины Юлия Захарова, генеральный продюсер фильма от Казахстана Алмагуль Тлеуханова и главный герой фильма Бекежан Маясаров.

"Народная любовь – она самая честная и искренняя, надеюсь, что еще больше зрителей смогут увидеть наш фильм в будущем", - сказала Юлия Захарова.

Спецприз жюри достался картине "Мукагали". Она посвящена казахскому поэту и писателю Мукагали Макатаеву и рассказывает о последних годах его жизни. Приз получал актёр, сыгравший главного героя в фильме "Мукагали", Асланбек Жанбалаев.

Казанский международный фестиваль мусульманского кино завершился в столице Татарстана накануне, 11 сентября. Масштабное мероприятие проводилось при поддержке президента Татарстана и Министерства культуры России в партнёрстве с группой стратегического видения "Россия – Исламский мир".

Напомним, за время работы XVIII Казанского фестиваля мусульманского кино публике было представлено более 120 кинопроектов конкурсной и внеконкурсной программ кинофорума. Показы посетили более 10 тысяч зрителей. В работе деловой площадки приняли участие 165 представителей киноиндустрии из регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.