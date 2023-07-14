В России запретили смену пола

Фото: mk-kz.kz

Законом устанавливается запрет на осуществление любых медицинских вмешательств.

Депутаты государственной думы РФ приняли в третьем чтении поправки в отдельные законодательные акты в части запрета смены пола человека. Его авторами стали почти 400 депутатов от всех фракций во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным. Информация об этом опубликована на официальном сайте госдумы, передаёт Baigenews.kz.

"Это решение защищает наших граждан, детей. Вдумайтесь: операций по смене пола в США за последние 10 лет стало больше в 50 раз — трансгендеров (по данным 2022 г.) 1 млн 640 тыс., среди которых 1 млн 300 тыс. взрослых (0,5 % взрослого населения) и 340 тыс. подростков (1,4 % всех детей США в возрасте 13–17 лет). Чудовищная тенденция! Это путь, ведущий к вырождению нации. Для нас это недопустимо", — написал Вячеслав Володин в своем канале в Telegram.

Законом устанавливается запрет на осуществление любых медицинских вмешательств — как хирургических операций, так и применения лекарственных препаратов, — направленных на формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола.

Также запрещается изменять пол в документах государственного образца. В том числе после вступления закона в силу будут аннулированы все справки о смене пола, по которым человек сделал операцию, но ещё не поменял паспорт.

Будут допускаться только медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. Решение о проведении таких вмешательств будет приниматься врачебной комиссией.

Если будут внесены изменения в запись акта гражданского состояния об изменении пола одним из супругов, то брак будет аннулирован. Кроме того, в отношении лиц, ранее изменивших пол, устанавливается запрет на усыновление детей. Также они не смогут быть их опекунами или попечителями.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.