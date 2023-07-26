В России приняли закон, который снимает запрет на убийство бездомных животных

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Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете самовыгула домашних животных, в том числе собак и кошек, вне специально отведенных для этого мест. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РБК.

Теперь, согласно закону, запрещено свободное и неконтролируемое передвижение животного вне мест, разрешённых решением органа местного самоуправления для выгула.

Раньше в законе был указан конкретный перечень мест, где нельзя отпускать питомцев: на детских и спортивных площадках, в лифтах и местах общего пользования домов, во дворах и на пешеходных переходах.

Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму этой весной на фоне ряда нападений бездомных собак на людей.

Среди прочего законопроектом даются полномочия регионам принимать собственные законодательные акты, определяющие порядок обращения с безнадзорными животными, "если иное не установлено законодательными актами субъектов Российской Федерации".