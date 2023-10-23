В России недовольны возможным получением Шевченко казахстанского паспорта

Еще год назад, в октябре 2022-го, появились первые слухи о возможной смене гражданства российским теннисистом Александром Шевченко. По слухам, уже тогда велись переговоры между игроком и Федерацией тенниса Федерацией тенниса Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Затем эта история затихла, а сейчас ее неожиданно начали обсуждать даже на высшем, по теннисным меркам, уровне. О ситуации высказались и в КТФ, и в российской федерации тенниса.

Сейчас Шевченко 22 года, и он занимает 84-е место в мировом рейтинге. Из тех, кто представляет Казахстан, его опережает лишь Александр Бублик (№36). В этом году, как и в прошлом, эта тема стала актуальной после участия Шевченко на турнире АТР в Астане. Реакция на вероятную смена гражданства Шевченко была неоднозначной. Большинство пользователей российских спортивных порталов, прокомментировавших эту новость, высказались в негативном ключе. Но были и те, кто понял решение спортсмена:

ProLL: "Шевченко прекрасно понимаю - Казахстан даст (как я понимаю, уже дал) финансовую стабильность, возможность собрать хорошую команду и спокойно прогрессировать, не давя на себя необходимостью сиюминутных результатов. А вот Казахстан не очень понимаю - ладно еще вкладываться в Бублика или Рыбакину, там видно сразу было, что это большие таланты, но зачем им сдался Шевченко? Уж лучше бы вложили деньги в кого-то своего". Матвей Суицидин: "Шевченко потенциально в топ-50 может пролезть. В Кубке Дэвиса поможет". Andreys7: "Шевченко правильно все делает, пробиться в состав сборной России у него шансов 0. Там четыре игрока значительно сильнее него (самый старший Карацев, ему 30 недавно исполнилось, остальные значительно моложе). Молодые еще на подходе: Сафиуллин, Котов и другие, которые тоже сильнее Шевченко выглядят. А для слабой сборной Казахстана он самое то".

Если не считать, что сборную Казахстана назвали слабой, со многим здесь можно согласиться.

Остальные яркие высказывания были уже не столь положительными по отношению как к Шевченко, так и к казахстанской федерации. Так, пользователи раскритиковали очередную натурализацию российского теннисиста казахстанской стороной, а кто-то даже назвал Казахстан "бедной страной".