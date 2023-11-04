В России намечается дефицит твердой пшеницы

На рынке России начинает создаваться дефицит твердой пшеницы, которая является сырьем для производства качественных макарон, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ЗМ.kz.

По данным Аналитического агентства "СовЭкон", с начала 2023–24 маркетингового года Россия экспортировала 250 тыс. тонн твердой пшеницы (дурум), тогда как в среднем за сезон вывозилось по 100 тыс. тонн. Кроме этого, эксперты отмечают подорожание дурума в два раза.

Аналитики ссылаясь на данные крупнейшего производителя макаронных изделий России - компанию "Макфа" - сообщают, что твердой пшеницы в РФ производится всего 1% от всего объема пшеницы. При этом для производства 450 тыс. тонн макарон расходуется как минимум 800 тыс. тонн дурума. С учетом семенного материала для покрытия потребностей рынка РФ требуется ежегодно около 1,1 млн. тонн твердой пшеницы. В 2022 году в стране было собрано порядка 1,3 млн. тонн.

По словам производителя, часть качественного зерна приходится докупать в Казахстане по более высоким биржевым ценам. РК в 2022–23 году увеличил экспорт дурума в 3,5 раза.

Производитель отметил, учитывая резкую "утечку", начинает образовываться некий дефицит твердой пшеницы.