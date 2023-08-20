В родном посёлке Скриптонита проходят выборы акима

В пригородном посёлке Павлодара — Ленинском проходят выборы акима, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

"Сегодня впервые в посёлке Ленинский проходят выборы нового акима в связи с окончанием срока полномочий действующего, — уточнили в горизбиркоме. — На должность главы поселка Ленинский претендуют трое кандидатов Серик Ибраев, Асхат Омаров и Нурлыбай Нурпейсов.

Свои голоса за кандидатов на четырёх участках отдают более 6,5 тысяч избирателей.

Отметим, что в посёлке Ленинский Павлодарской области родился известный казахстанский рэп-исполнитель Адиль Жалелов, выступающий под псевдонимом Скриптонит.

Рэпер не раз в своих соцсетях писал о том, что неравнодушен к своей малой родине. Его поклонники отмечают, что Адиль всегда переживает за строительство дорог и благоустройство родного посёлка. К примеру, в мае этого года Скриптонит у себя в сторис поделился шокирующими кадрами гибели животных из-за нефтяных отходов. Пост рэпера привлёк внимание общественности и властей к проблеме мусора в Павлодарской области.