Скриптонит отреагировал на пост о гибели животных близ Павлодара

Фото: Instagram/vseobovsem_pvl

Рэпер Адиль Жалелов, выступающий под псевдонимом Скриптонит, у себя в сторис поделился постом павлодарского паблика с шокирующими кадрами гибели животных из-за нефтяных отходов, передаёт BaigeNews.kz.

"На водоохроняемой зоне села Павлодарское возле мусульманского кладбища складируют нефтяные отходы и мусор, в результате чего гибнут домашние и дикие животные: собаки, ёжики, бараны. Почему аким села допускает такое на водоохроняемой зоне?", — возмущаются пользователи социальных сетей.

Павлодрацы просят акима области и городских чиновников наказать организаторов опасной свалки.

"Удалось спасти только собаку. К сожалению все остальные животные были найдены мёртвыми. Сколько их там в этих лужах погибло неизвестно, и если не уберут сколько еще погибнет", — пишет паблик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВСЕ обо ВСЕМ ПАВЛОДАР (@vseobovsem_pvl)

Жители сетуют на то, что село утопает в ядовитых отходах: битуме, строительном мусоре и просит власти принять меры.

Напомним, в Павлодаре до сих пор не могут полностью потушить пожар на городской свалке, который начался вечером 11 мая. Жители разный районов города вот уже два дня жалуются на едкий запах гари и палёной резины. Из-за этого многие горожане вынуждены закрывать окна в своих квартирах.