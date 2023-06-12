В регионах начали сбор гуманитарной помощи для пострадавших от пожара в области Абай

Фото: партия Amanat

Жители разных регионов Казахстана объявили о сборе гуманитарной помощи для пострадавших от лесных пожаров в области Абай. Необходимы предметы одежды, средства личной гигиены и другое, передаёт BaigeNews.kz.

В Алматы сбор открыт во фронт-офисе волонтёров по адресу: улица Байтурсынова, 22, квартира 1. Вещи принимают с 10:00 до 19:00. Телефоны для связи: +7 747 821 64 78; +7 747 540 01 40.

Госслужащие Актюбинской области решили перечислить однодневный заработок для помощи пострадавшим .

Акимы региона и районов, а также руководители государственных органов почтили память погибших в Абайской области лесников минутой молчания.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Каждый из них герой, пожертвовавший своей жизнью ради других. Мы не должны оставаться в стороне. Предлагаю перечислить однодневный заработок для помощи пострадавшим от лесных пожаров. Также нам необходимо принять меры по предотвращению подобных чрезвычайных ситуаций", - подчеркнул глава региона Ералы Тугжанов на аппаратном совещании.

По поручению акима будет проведена инвентаризация всех сил и средств пожарно-спасательных подразделений в регионе.

Карагандинцы также могут оказать гуманитарную помощь жителям области Абай, пострадавшим при лесных пожарах. Сбор организован областной Ассамблеей народа Казахстана.

"Ассамблея народа Казахстана Карагандинской области организует сбор гуманитарной помощи пострадавшим от пожара в области Абай. Все желающие оказать помощь могут принести вещи, средства гигиены, предметы первой необходимости, не бывшие в употреблении", – говорится в сообщении АНК Карагандинской области.

Пункт сбора гуманитарной помощи находится в Доме дружбы Караганды по адресу: проспект Шахтёров, 64, кабинет 114.

Контактный телефон 22-25-87.