В растлении семилетнего мальчика подозревают мужчину в Алматинской области

Мужчину 1963 года рождения подозревают в том, что он совершил насильственные действия сексуального характера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Пятый регион".

Сообщается, что в селе Кошмамбет Карасайского района Алматинской области неизвестный мужчина совершил действия сексуального характера в отношении семилетнего мальчика. Об этом полицейским рассказала мать пострадавшего ребёнка.

Стражи порядка задержали подозреваемого 1963 года рождения и водворили его в изолятор временного содержания. Дело зарегистрировано по статье 121 части 4 "Насильственные действия сексуального характера" Уголовного кодекса РК. В настоящее время полицейскими проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств.

Отмечается, что подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы с пожизненным правом занимать определенные должности.