В рамках акции "Жасыл аймақ" школьники области Абай высадили саженцы

Коллектив и учащиеся образовательных организаций области Абай, а также родители и ветераны труда приняли участие в посадке саженцев на территории своих школ и города в целом, передаёт BaigeNews.kz.

Коллектив школ №25, №48 также поддержал акцию и вышел на посадку саженцев.

В мероприятии приняли участие около 300 учащихся, 60 родителей и учителя-пенсионеры, ветераны, много лет проработавшие в сфере образования. В рамках акции было высажено 100 саженцев ивы, на "Аллее выпускников" появились саженцы ели. В этом году выпускники посадили 30 саженцев пирамидального тополя. В школьных дворах также высадили иву и вишню.

Кроме того, в Бескарагайском районе 200 студентов колледжа приняли участие в посадке 25 000 саженцев деревьев. Совместная работа учащихся и представителей старшего поколения направлена на благоустройство и озеленение территории области.