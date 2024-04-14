В рамках акции "Киелі мекен" жители области Абай навели порядок на территории мечети

В Бескарагайском районе области Абай прошла экологическая акция "Киелі мекен". В мероприятии приняли участие аким области Нурлан Уранхаев, многодетные семьи, молодежь, волонтеры и жители района, передаёт BaigeNews.kz.

Цель акции — улучшение состояния историко-культурных памятников и их территорий. Так, в этом году отмечается 117-летие Аккульской мечети.

Построенная в 1907 году, старая мечеть видна с республиканской автотрассы Омск-Майкапчагай. Она является уникальным деревянным сооружением, построенным без использования гвоздей, из ценных пород деревьев.

Мечеть была возведена местным жителем Султаном Фазылбековым, он был уважаемым купцом, совершил хадж. Для строительства мечети были привлечены лучшие башкирские архитекторы, а строительные материалы привозились из разных регионов Прииртышья.

В советский период мечеть была закрыта. Здесь была начальная школа, затем библиотека и сельский клуб. Несмотря на более чем вековую историю, мечеть до сих пор сохраняет свои гармоничные очертания. Сегодня Аккульская мечеть имеет статус памятника истории и культуры областного значения.

Отметим, что жители Бескарагайского района активно принимают участие в акции "Таза Қазақстан". В этом году будут вестись работы по благоустройству более 230 улиц.