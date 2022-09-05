В пяти аэропортах Казахстана вводят зональную посадку пассажиров

Фото: КГА

В пяти городах Казахстана с 10 сентября запускают пилотный проект по зональной посадке пассажиров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

Как отметили в ведомстве, посадка по группам должна существенно повысить качество и скорость обслуживания пассажиров во время пребывания в аэропортах.

"Зональная посадка будет проводиться только в тех аэропортах, где имеются телескопические трапы: в Нур-Султане, Актау, Актобе, Туркестане и Караганде. Проект рассчитан на три месяца, по истечении которых будет принято решение о дальнейшем применении зональной посадки", - говорится в сообщении КГА.

Посадка пассажиров в этих городах будет осуществляться в зависимости от занимаемого места на борту воздушного судна. При этом, несопровождаемые дети и маломобильные пассажиры, как и прежде, на посадку будут проходить вне основной очереди в приоритетном порядке.