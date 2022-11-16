В пункте пропуска "Достык" на границе с Китаем запустят электронную очередь

Электронную очередь в пилотном режиме запускают Комитет госдоходов Минфина совместно с пограничной службой КНБ РК в пункте пропуска "Достык" на казахстанско-китайской границе, передаёт BaigeNews.kz.

Госорганами утверждена временная схема организации пропуска автомобилей при выезде из Казахстана. С 23 ноября здесь будет использоваться автоматизированная система электронной очереди платформы Qoldau.kz либо мобильное приложение CargoRuqsat (IOS или Android).

Цель новшества - обеспечение прозрачности и цифровизации процесса формирования очерёдности въезда в пункт пропуска транспортных средств, грузов и товаров, а также повышение транзитно-транспортного и экспортного потенциала страны.

Система разработана специалистами АО "Информационно-учетный центр" Минфина РК.

"Она максимально удобна и прозрачна. Водитель после регистрации на портале либо через мобильное приложение выбирает свободный день и время для проезда и получает СМС-оповещение о своей очереди", - сообщили в Комитете госдоходов.

Напомним, запустить систему электронной очереди на границе поручил Глава государства Касым-Жомарт Токаев 20 октября 2022 года в ходе встречи с общественностью области Жетісу.

Действующая пока регистрация в журнале и выдача бумажных пропусков в пункте пропуска "Достык" с 22 ноября будет прекращена. Список очереди на бумажном носителе будет оцифрован и введен в информационную систему.