В противопаводковых мероприятиях в Казахстане задействовало более 2500 человек

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заслушал доклады первого вице-премьера Романа Скляра, министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова, акимов регионов о паводковой обстановке в стране, передаёт BaigeNews.kz.

Главе правительства доложили о ситуации в регионах на фоне интенсивного таяния снега, ледяных масс и проводимой противопаводковой работе.

По данным МЧС, всего в противопаводковых мероприятиях задействовано 2500 человек личного состава, около 700 единиц техники, более 290 единиц водооткачивающих и плавательных средств. Работы ведутся согласно алгоритму действий.

Продолжают действовать телефоны "горячей линии" МЧС: 8 7172 70 41 14, а также в территориальных подразделениях.

Функционируют республиканский и региональные оперативные штабы в Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской областях, а также в областях Абай, Ұлытау и Астане.

МЧС совместно с акиматами регионов поручено продолжать противопаводковые работы и ежесуточно докладывать о ситуации в стране.