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В правительстве решили взяться за трудоустройство молодёжи категории NEET
Молодым людям начнут активнее помогать в трудоустройстве и оказывать другие формы поддержки. Соответствующее постановление принято правительством в рамках укрепления государственной молодёжной политики, передаёт BaigeNews.kz.
Документом определяются компетенции ряда центральных госорганов по адресной работе с молодёжью со статусом "без работы и учёбы" (категория NEET). Так, за Минтруда закреплено содействие в трудоустройстве временно неустроенной молодёжи, а также осуществление мониторинга государственного социального заказа по вопросам трудовой занятости молодёжи. Минкультуры будет осуществлять комплекс мер, направленных на организацию культурного просвещения и досуга молодёжи и т.д.
Кроме того, постановлением создаются условия для утверждения квалификационных характеристик специалистов по работе с молодёжью, правил создания молодёжных трудовых отрядов, а также правил внедрения индекса развития молодёжи.
На сегодня доля молодёжи категории NEET в республике составляет 6,3 процента, что является относительно низким показателем по сравнению, к примеру, с Россией, Великобританией, США, Италией и рядом других стран.
Правительство Казахстана принимает системные меры по снижению доли молодёжи категории NEET посредством социальной поддержки, помощи в получении образования и трудоустройстве.
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