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В правительстве назвали основные тенденции реального сектора экономики в 2022 году
Одним из важнейших индикаторов, по которому можно судить о состоянии экономики любой страны, является запуск новых инвестиционных проектов в ключевых отраслях, таких как промышленность, сельское хозяйство, добыча нефти и газа, логистика и другие, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.
Повышение инвестиционной привлекательности остаётся одной из главных задач правительства: создаются благоприятные условия для отечественных и иностранных инвесторов, ведётся тщательный мониторинг разрабатываемых проектов, реализуются разноплановые меры господдержки, применяются налоговые стимулы и преференции, реализуется комплекс мер по усилению здоровой рыночной конкуренции, совершенствуется законодательная и судебная практики.
Укрепление реального сектора экономики, как правило, даёт позитивный мультипликативный эффект на все другие сферы жизнедеятельности общества, что в конечном счёте приводит к появлению новых рабочих мест и повышению благосостояния граждан.
Промышленность
Начать стоит с одной из самых важных отраслей экономики и сфокусироваться на открытии новых производств. Так, в текущем году были запущены предприятия в пищевой, легкой и химической промышленностях, машиностроении, фармацевтике, нефтепереработке и так далее.
Всего в рамках общенационального пула в этом году осуществлён запуск 160 проектов на сумму два триллиона тенге с созданием 15,7 тысячи постоянных рабочих мест.
В качестве одного из ключевых проектов можно выделить завод по производству полипропилена в Атырауской области мощностью 500 тысяч тонн в год. Он сразу вошел в топ-10 мировых производителей данной продукции.
В индустриальной зоне Сарани начал работу первый отечественный завод по выпуску шинной продукции мощностью 3,5 миллиона шин ежегодно. Ожидается, что он полностью покроет потребности отечественных автопроизводителей. Инвестиции в проект составили 171 миллиард тенге.
На базе шымкентской индустриальной зоны "Онтүстік" открылся один из мощнейших в Центральной Азии заводов по производству алюминиевых банок и крышек для напитков (500 миллионов штук в год, на 65 процентов покроет внутреннюю потребность страны), в Восточно-Казахстанской области – маслоэкстракционный завод (300 тысяч тонн в год, 100 процентов на экспорт), в Мангистауской области – завод по производству насосных штанг и муфт (650 тысяч штук продукции в год, на 78 процентов покроет внутреннюю потребность), в Жамбылской области – расширено производство минеральных удобрений (1,5 миллиона тонн в год, позволит в два раза увеличить выпуск данной продукции в Казахстане).
В целом при выходе на проектную мощность всех новых проектов 2022 года их совокупные объёмы производства составят около 1,7 триллиона тенге, из них экспорт – 1,1 триллиона тенге, импортозамещение – 0,6 триллиона тенге.
В течение года правительством также проводилась интенсивная работа по релокации ряда крупных иностранных компаний в Казахстан. По 62-м из них удалось достичь конкретных результатов: 21 релоцирована, 13 находятся в проработке, еще по 28 идёт активный переговорный процесс.
В частности, компания Honeywell (США) запустила производство газоанализаторов в Атырау и шкафов управления в Алматы. На будущее рассматривается возможность открытия производства счетчиков и электроприборов.
Ural Motorcycles (РФ/США) в Петропавловске локализовала производство мотоциклов тяжёлого класса.
Weir Minerals (Великобритания) в Алматы открыла производственный центр по сборке и восстановлению насосного оборудования, гидроциклонов, запорной арматуры.
В ноябре глава государства Касым-Жомарт Токаев дал старт строительству в Алматы завода Great Wall Motors (КНР) по производству автомобилей.
Кроме того, нидерландская компания Koppert планирует открыть завод по производству биоудобрений и средств защиты растений, а немецкая Knauff – завод по выпуску гипсокартона.
Вместе с тем в текущем году была принята программа развития внутристрановой ценности и экспортоориентированных производств до 2026 года. Её основной целью является насыщение внутреннего рынка конкурентоспособными товарами отечественного производства с последующим выходом на экспорт. В целом в рамках программы планируется наладить выпуск 761 товара, что в дальнейшем позволит увеличить несырьевой экспорт на порядка 15 миллиардов долларов.
Также была запущена программа льготного автокредитования под четыре процента. На сегодня в рамках неё освоено 97 миллиардов тенге и выдано 12,4 тысячи автомобилей. В январе 2023 года планируется продолжить финансирование программы за счёт возвратных средств, что позволит в краткосрочной перспективе предоставить казахстанцам ещё порядка 1300 автомобилей.
Сельское хозяйство
По итогам 11 месяцев 2022 года отрасль сельского хозяйства показала наиболее высокий темп роста: объём валовой продукции увеличился на 8,5 процента и составил 8,8 триллиона тенге.
В текущем году для минимизации возможных рисков, связанных с волатильностью на мировых продовольственных рынках, объём финансирования весенне-полевых и уборочных работ был увеличен в два раза - с 110 до 220 миллиардов тенге. Помимо этого, по поручению главы государства за счёт средств АО "Жасыл даму" на лизинг сельхозтехники было направлено еще 40 миллиардов тенге. Это позволило существенно повысить доступность сельхозтехники для фермеров: приобретено 1068 единиц, в том числе 188 комбайнов и 880 тракторов.
В результате всех принятых мер получен один из самых высоких урожаев зерновых за последние 10 лет. Так, при средней урожайности в 14,2 центнера с гектара намолочено 22,8 миллиона тонн зерна в бункерном весе, что на 26 процентов больше, чем в прошлом году. Более 80 процентов собранного зерна - высокого качества.
Вместе с тем ведётся работа по совершенствованию системы субсидирования агропромышленного комплекса. На сегодняшний день выработана система субсидирования, которая позволит минимизировать коррупционные риски, максимально учесть мнение фермерского сообщества и сохранить социально-экономическую стабильность на селе.
В 2022 году благодаря господдержке в эксплуатацию введено 227 инвестпроектов на сумму 214 миллиардов тенге, а до конца года их количество планируется довести до 237. В госсобственность возвращено 5,2 миллиона гектаров сельхозземель, в 2023 году планируется вернуть ещё пять миллионов гектаров. Была также продолжена реализация комплексного плана по строительству и модернизации овощехранилищ, в рамках которого за 2021-2022 годы введено 201,1 тысячи тонн хранения (111 процентов от плана).
Подчёркивается также, что для достижения индикаторов по полному самообеспечению основными продовольственными товарами в текущем году были приняты план обеспечения продовольственной безопасности страны до 2024 года и комплексный план по развитию сахарной отрасли на пятилетний период. В результате производство продуктов питания в республике выросло на 4,2 процента, в том числе растительного масла на 51 процент, сахара на 46 процентов, крупы на 18 процентов, рыбы (свежей, охлаждённой и мороженой) на 18 процентов, муки на 11 процентов, переработанного риса на 5,5 процента, колбасных изделий на 5,4 процента, макарон на 4,5 процента.
Транспортно-логистическая сфера
Одним из ключевых экономических преимуществ Казахстана является высокий транспортно-логистический потенциал. Для его дальнейшего развития была разработана соответствующая концепция до 2030 года, предусматривающая меры по повышению скорости доставки пассажиров и грузов, внедрению цифровизации и интеллектуальных систем управления, развитию недостающих транспортных связей между центрами экономической активности и населёнными пунктами, повышению пропускной способности международных транзитно-транспортных коридоров, логистических терминалов и так далее.
Осенью началось строительство вторых путей железнодорожного участка Достык-Мойынты протяжённостью 836 километров – крупнейший проект в области ж/д инфраструктуры. Кроме того, ведётся разработка ещё ряда проектов: Дарбаза – Мактаарал (106 километров, 2024-2025 годы), Бахты – Аягоз (270 километров, 2024-2025 годы), Обводная Алматы (73 километра, 2023-2024 годы).
Наряду с крупными инфраструктурными инициативами сформирован план по модернизации магистральной железнодорожной сети и подъездных путей. В ближайшие три года планируется провести капитальный ремонт более двух тысяч километров ж/д путей.
В рамках развития международных транспортных маршрутов Казахстан подписал совместную с Азербайджаном, Турцией и Грузией Дорожные карты на 2022–2027 годы по синхронному устранению "узких" мест и укреплению Транскаспийского международного транспортного маршрута. В этой части государство планирует увеличить пропускную способность портов Актау и Курык, построить "контейнерный хаб", а также пополнить торговый флот 10 новыми паромами. Ожидается, что аналогичные меры будут приняты со стороны других стран-подписантов.
Кроме того, по поручению главы государства стартовал процесс трансформации "Қазақстан Темір Жолы" в Национальную транспортно-логистическую компанию. На сегодняшний день при КТЖ создан центр компетенции, основной задачей которого является организация новых логистических продуктов и переориентация транзитных грузопотоков на трансказахстанские маршруты.
В целях повышения качества строительства дорог начата работа по реформированию автодорожной отрасли, нацеленная на внедрение прогрессивных технологий и новых отечественных материалов, отвечающих климатическим условиям Казахстана. Общая протяжённость сети автодорог общего пользования на начало 2022 года составила 96 тысяч километров, из которых 24,9 тысячи километров – республиканская сеть и 71 тысяча километров – областного и районного значения. В текущем году строительными работами было охвачено семь тысяч километров дорог. В целом же к 2025 году планируется привести 100 процентов республиканских дорог и 95 процентов дорог местной сети в нормативное состояние, а также модернизировать 52 автомобильных пункта пропуска.
Нефтегазовая отрасль
В одной из наиболее развитых отраслей экономики в 2022 году также была проведена большая работа. Так, на Кашагане начато строительство завода по переработке газа мощностью 1,1 миллиарда кубометров, на Тенгизском месторождении – велась интенсивная работа по Проекту управления устьевым давлением, который планируется завершить уже в 2023 году, на Карачаганаке – стартовала разработка проекта по дополнительной переработке трёх миллиардов кубометров газа.
Для реализации сложных проектов в недропользовании в текущем году внедрён улучшенный модельный контракт, который предусматривает ряд фискальных и регуляторных преференций. В частности, это позволит начать в 2023 году инвестиционные проекты на девять миллиардов долларов по месторождениям Каламкас-Хазар и Каратон.
Кроме того, в Атырау начата разработка проекта по производству полиэтилена мощностью 1,2 миллиона тонн. Проведена подготовка к строительству в 2023 году заводов по производству бутадиена в Атырауской области и метанола в Западно-Казахстанской области с общим объёмом инвестиций в один миллиард долларов.
Ещё одной важной инициативой стало принятие Концепции развития геологической отрасли на 2023–2027 годы, которая предусматривает внедрение информационной системы Kaznedra. На сегодняшний день платформа запущена в пилотном режиме. Она будет содержать информацию обо всех доступных в РК участках для недропользования.
Энергетика
В уходящем году введена газотурбинная установка мощностью 57 МВт на Актюбинской ТЭЦ, завершено строительство 12 проектов ВИЭ на 385 МВт, проведены аукционные торги по вводу маневренных мощностей на 1200 МВт и отбору проектов ВИЭ с суммарной мощностью 440 МВт.
Разработана программа "Тариф в обмен на инвестиции", которая позволит реконструировать, модернизировать и расширить действующие активы энергопроизводящих организаций, а также инженерные сети населенных пунктов. В частности, благодаря реализации программы планируется привлекать в отрасль до 400 миллиардов тенге инвестиций ежегодно, снизить уровень износа генерирующих мощностей к 2035 году на 15 процентов, обеспечить исполнение встречных обязательств участников рынка в части снижения аварийности и стабильного оказания услуг гражданам.
В рамках развития водородной энергетики 27 октября между правительством РК и компанией Svevind подписано соглашение по строительству опреснительного завода мощностью 50 тысяч кубических метров в день, станции возобновляемых источников энергии до 40 ГВт и установок с производственной мощностью два миллиона тонн водорода в год.
Восьмого ноября между правительством РК и компанией Fortescue подписано соглашение о реализации проектов возобновляемых источников энергии и производства "зелёного" водорода в Казахстане.
30 ноября в рамках визита главы государства во Францию было подписано специальное соглашение в области сохранения климата, в рамках которого планируется строительство гибридной электростанции мощностью один ГВт и системы накопления энергии вблизи поселка Мирный в Жамбылской области.
"Сегодня в Казахстане ведётся последовательная работа по созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций и ведения предпринимательской деятельности. В результате мы видим увеличение числа промышленных объектов, постепенную модернизацию инфраструктуры и создание новых рабочих мест в основных отраслях экономики. На ближайшие годы запланирована реализация ещё ряда "якорных" проектов в приоритетных секторах, что, несомненно, повысит экономическую эффективность и конкурентоспособность республики", - отмечается в сообщении.
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