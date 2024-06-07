В правила возмещения фермерам ущерба от паводков планируют внести изменения
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В частности, будет регламентирован порядок создания и состав комиссии в сфере животноводства, передаёт BaigeNews.
Комиссия формируется из числа представителей местных исполнительных органов, органов внутренних дел (по согласованию), общественных организаций, региональной палаты предпринимателей НПП "Атамекен" и представителей местного сообщества - не менее 7 человек.
Определение размера возмещаемой стоимости ущерба за павших сельскохозяйственных животных осуществляется комиссией.
При установлении отсутствия места нахождения сельскохозяйственных животных составляется комиссионный акт падежа с/х животного с привлечением не менее 3 свидетелей – ближайших соседей с участием акима сельского округа, участкового инспектора полиции и представителя ветеринарной службы.
Проект подготовлен МСХ и размещен на портале "Открытые НПА" до 24 июня.
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