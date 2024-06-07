  • 7 Июня, 13:08
  • BAIGENEWS

В правила возмещения фермерам ущерба от паводков планируют внести изменения

Сегодня, 12:40
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 12:40
Сегодня, 12:40
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Фото: pixabay.com

В частности, будет регламентирован порядок создания и состав комиссии в сфере животноводства, передаёт BaigeNews.

Комиссия формируется из числа представителей местных исполнительных органов, органов внутренних дел (по согласованию), общественных организаций, региональной палаты предпринимателей НПП "Атамекен" и представителей местного сообщества - не менее 7 человек.

Определение размера возмещаемой стоимости ущерба за павших сельскохозяйственных животных осуществляется комиссией.

При установлении отсутствия места нахождения сельскохозяйственных животных составляется комиссионный акт падежа с/х животного с привлечением не менее 3 свидетелей – ближайших соседей с участием акима сельского округа, участкового инспектора полиции и представителя ветеринарной службы.

Проект подготовлен МСХ и размещен на портале "Открытые НПА" до 24 июня.

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