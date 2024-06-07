В правила возмещения фермерам ущерба от паводков планируют внести изменения

В частности, будет регламентирован порядок создания и состав комиссии в сфере животноводства, передаёт BaigeNews.



Комиссия формируется из числа представителей местных исполнительных органов, органов внутренних дел (по согласованию), общественных организаций, региональной палаты предпринимателей НПП "Атамекен" и представителей местного сообщества - не менее 7 человек.



Определение размера возмещаемой стоимости ущерба за павших сельскохозяйственных животных осуществляется комиссией.



При установлении отсутствия места нахождения сельскохозяйственных животных составляется комиссионный акт падежа с/х животного с привлечением не менее 3 свидетелей – ближайших соседей с участием акима сельского округа, участкового инспектора полиции и представителя ветеринарной службы.



Проект подготовлен МСХ и размещен на портале "Открытые НПА" до 24 июня.