В посольстве Турции прослезились, увидев пожертвование маленькой астанчанки

Фото: пресс-служба президента РК

Маленькая жительница Астаны пожертвовала ровесникам, пострадавшим от землетрясения в Турции, свои детские накопления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Сделанная её руками копилка растрогала все посольство Турции в РК. Тем временем денежные сборы от граждан Казахстана в помощь братскому народу уже превысили миллион долларов.

"С первых дней мы ощущаем, что казахстанцы, братский народ, поддерживает нас. Эту копилку нам принесла совсем маленькая девочка. Сказала, что хочет отдать свои деньги детям в Турции. Мы уверены, что у детей с такими чистыми намерениями будет светлое будущее", - сказал советник посла Турции по коммуникациям Махмут Шевкет Байрам.

По всему Казахстану работают волонтёрские пункты приёма гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясений в Турции и Сирии. Только одна волонтёрская сеть отправила в Турцию около пяти тонн гуманитарной помощи. Следующая партия будет направлена в Сирию.

"Сегодня здесь, когда у нас такие огромные темпы, когда мы отправляем десятки коробок в день, любые руки, любые глаза, просто внимательные, очень нужны", - говорит волонтёр Татьяна Шолудько.

В местах стихийного бедствия катастрофически не хватает мобильных генераторов электроэнергии, палаток, спальных мешков и обогревателей. Казахстанские волонтёры отреагировали на этот запрос достаточно быстро – и первые партии наиболее необходимых вещей и оборудования уже передали нуждающимся.

"Вчера только в посольство отдали 28 абсолютно новых генераторов. Палатки, одеяла сейчас активно начали нести. Мы сейчас приостановили сбор вещей. Уже собранные вещи мы передадим для граждан в Сирию", - говорит региональный менеджер республиканского фронт-офиса волонтёров Дархан Султан.

В Сирию уже отправлено три авиаборта гуманитарной помощи от Казахстана. Утром 14 февраля должен улететь четвёртый. И это только то, что от лица каждого из нас выделило государство. Параллельно сборы и поставку вещей первой необходимости организуют волонтёрские сети.