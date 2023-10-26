В полиции рассказали, что делают с изъятыми наркотиками
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Ежегодно казахстанской полицией выявляется более 30 тонн наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Ежегодно казахстанской полицией выявляется более 30 тонн наркотиков, в том числе конопли, собранной или культивированной в южных регионах нашей страны, и несколько сотен килограммов синтетических наркотиков.
По словам начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Хаджи-Гали Имажанова, от каждой партии изъятых наркотиков отбирается образец и направляются на экспертизу. Он приобщается к уголовному делу и сдаётся в камеру вещественных доказательств.
Остальную часть наркотиков сотрудники полиции, прокуратуры и органов здравоохранения сжигают в специально оборудованных печах, а золу подвергают химической обработке, что позволяет полностью их уничтожить. Эти процесс всегда снимают на фото и видео.
Образцы, которые изымали для экспертизы, уничтожают после вступления в силу приговора суда.
Отмечается, что до уничтожения наркотики старательно охраняют, но иногда хранить их в камере вещественных доказательств становится невозможным из-за объёмов, тогда полицейские прибегают к особым мерам.
"Так, например, в сентябре в Павлодарской области наркоборцами изъято более 60 килограммов афганского героина – это рекордная партия на внутреннем черном рынке страны за последние годы. Её стоимость составила более 915 миллионов тенге. Учитывая эти риски, полицейскими с момента задержания преступников и изъятия героина была организована охрана с привлечением бойцов специального назначения. К месту уничтожения наркотики также перевозились под усиленной военизированной охраной. Как пояснили в ведомстве, сейчас актуальным становится утилизации прекурсоров, которые изымаются в подпольных производствах синтетических наркотиков", - рассказал Хаджи-Гали Имажанов.
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