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Fotolia, pixarno Сегодня, 14:13
39
Сегодня, 14:13
39
Фото: Fotolia, pixarno

В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе

В соцсетях появилась информация о том, что в Таразе мужчина спас школьницу от педофила. Об этом на своей странице в Instagram написала общественница Дина Тансари, передаёт BaigeNews.kz.

 
 
 
 
 
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Публикация от Dina Tansari (@dinatansari)

Информацию прокомментировали на Telegram-канале МВД РК. По данным ведомства, полицейские действительно задержали мужчину, но по подозрению в грабеже.

"24 января в полицию обратилась жительница города, сообщив, что неизвестный, угрожая насилием, пытался отобрать личное имущество её несовершеннолетней дочери. Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли и задержали 42-летнего жителя Байзакского района Жамбылской области. По словам подозреваемого, он пытался похитить ценную вещь подростка. Однако когда школьница закричала и начала просить о помощи, злоумышленник скрылся. В настоящее время подозреваемый признал свою вину и находится под стражей в изоляторе временного содержания", — сообщили в департаменте полиции региона. 

В ведомстве уточнили, что по данному факту начато расследование по части 2 статьи 191 УК РК (Грабёж). Следствие выясняет все обстоятельства инцидента, подробности не разглашаются.

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#полиция #педофил #Тараз #грабеж
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:13
39
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