В поликлиниках Астаны появятся отделения неотложной медпомощи

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В поликлиниках Астаны будут открывать отделения неотложной медицинской помощи. Об этом говорили на совещании в Управлении общественного здравоохранения с участием директоров городских ПМСП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В поликлиниках №4, 5 и 10 с начала года в пилотном режиме уже запущены новые отделения. По словам руководителя УОЗ Астаны Тимура Муратова, с помощью таких отделений уменьшается количество вызовов на дом участкового врача, увеличивается время для приёма пациентов в поликлинике.

"Пациенты могут сразу же попасть к специалисту, не нагружая приёмный покой. В приёмном покое стационара будет получать помощь только контингент, нуждающийся в госпитализации. Обратившийся пациент сможет на месте получить всю помощь в приоритетном порядке", - сказал он.

Отделения будут открыты ещё в нескольких поликлиниках. Цель – повышать доступность медпомощи.