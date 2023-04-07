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В поликлиниках Астаны появятся отделения неотложной медпомощи
В поликлиниках Астаны будут открывать отделения неотложной медицинской помощи. Об этом говорили на совещании в Управлении общественного здравоохранения с участием директоров городских ПМСП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.
В поликлиниках №4, 5 и 10 с начала года в пилотном режиме уже запущены новые отделения. По словам руководителя УОЗ Астаны Тимура Муратова, с помощью таких отделений уменьшается количество вызовов на дом участкового врача, увеличивается время для приёма пациентов в поликлинике.
"Пациенты могут сразу же попасть к специалисту, не нагружая приёмный покой. В приёмном покое стационара будет получать помощь только контингент, нуждающийся в госпитализации. Обратившийся пациент сможет на месте получить всю помощь в приоритетном порядке", - сказал он.
Отделения будут открыты ещё в нескольких поликлиниках. Цель – повышать доступность медпомощи.
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