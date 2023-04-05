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  • В подвале одной из многоэтажек Усть-Каменогорска "замуровали" кошек
cartoncat.ru Сегодня, 09:28
218
Сегодня, 09:28
218
Фото: cartoncat.ru

В подвале одной из многоэтажек Усть-Каменогорска "замуровали" кошек

Неравнодушные жители, которые подкармливали бездомных кошек, сообщили в общественный фонд защиты прав, что в подвале "замуровали" их подопечных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz. Раньше кошки свободно могли попасть в подвал, сейчас все входы в подвальное помещение наглухо закрыли.

"Жильцы дома приняли такое решение на общем собрании. Якобы в квартирах от кошек появились блохи", - рассказал житель соседнего дома Игорь. 

"Я кормила этих бездомных животных. Даже построила домики для кошек! Мы просили жильцов подождать, пока мы не поймаем всех животных. А теперь они остались в подвале без еды и воды", -  делится другая неравнодушная горожанка Екатерина. 

2 апреля Игорь обратился в полицию, однако там оставили его заявление без рассмотрения.

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Сегодня, 09:28
218
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