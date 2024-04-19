В подтопленных районах СКО и ЗКО продолжают эвакуацию
Сегодня, 08:45
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Сегодня, 08:45Сегодня, 08:45
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МЧС РК сообщает, что в Западно-Казахстанской области активно продолжаются противопаводковые работы, передаёт BaigeNews.
По информации ведомства, на сегодняшний день они обошли более 1000 дворов 23 дачных обществ, эвакуировали несколько семей и животных.
Вместе с тем силами спасателей уложено более 2000 мешков с инертным материалом.
Кроме того, столичные спасатели продолжают спасательные и эвакуационные работы в подтопленных районах Северо-Казахстанской области.
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