В подтопленных районах СКО и ЗКО продолжают эвакуацию

МЧС РК сообщает, что в Западно-Казахстанской области активно продолжаются противопаводковые работы, передаёт BaigeNews.

По информации ведомства, на сегодняшний день они обошли более 1000 дворов 23 дачных обществ, эвакуировали несколько семей и животных.

Вместе с тем силами спасателей уложено более 2000 мешков с инертным материалом.

Кроме того, столичные спасатели продолжают спасательные и эвакуационные работы в подтопленных районах Северо-Казахстанской области.