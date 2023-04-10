В подпольном казино в Ираке задержали 20 казахстанцев

Фото: Pexels.com

За незаконную работу в подпольном казино 20 граждан Казахстана были задержаны в Ираке в конце марта 2023 года. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров, передаёт BaigeNews.kz.

Он сообщил, что посольство Казахстана в Иордании и по совместительству в Ираке достигло договорённости с местными органами о проведении процедуры депортации без судебного разбирательства. Сейчас эти граждане, выплатив штрафы, покинули территорию Ирака.

"Этот случай не является единичным. В феврале текущего года семь граждан Казахстана находились под следствием за нарушение норм закона Республики Ирак о пребывании иностранцев. В частности, за осуществление незаконной трудовой деятельности в подпольном казино. Стало известно, что ещё в ноябре 2022 года пятеро из них были задержаны и выпущены под залог до рассмотрения дела судом. Несмотря на это, они вернулись на прежнее нелегальное рабочее место и продолжили работать, тем самым нарушать нормы иракского законодательства", - рассказал Айбек Смадияров.

Как отметил представитель МИДа, посольством Казахстана организована бесплатная юридическая и другая помощь. Также проведены переговоры с судом и прокуратурой, по результатам которой достигнуты определенные положительные договоренности.

По его словам, нарушители могут быть привлечены к тюремному заключению сроком до трёх лет либо обременены штрафом в размере от 50 тысяч до трех миллионов иракских динаров.

"При этом все граждане Казахстана были осведомлены, что едут в Ирак заниматься незаконной деятельностью и без соответствующих разрешительных документов. Мы призываем соотечественников соблюдать законодательства других стран и не идти на риск тюремного заключения вдали от своей семьи и Родины", - предупредили дипломаты.

В МИде отметили, что некоторые граждане после таких инцидентов возвращаются в страну, меняют фамилию и снова едут на такие сомнительные заработки.