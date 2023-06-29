"В почве ни соли, ни воды нет" - как в дендропарке Шымкента решают проблему с поливом

Фото: Анастасия Новикова

Шымкентский дендропарк был создан 44 года назад, в далеком 1979 году его основали на месте бывшей свалки. Сейчас территория парка составляет 117 гектаров. На месте городской свалки теперь растут высокие лиственные и хвойные деревья, которые дают спасительную тень в шымкентский зной, кустарники, где прячутся фазаны, и цветы, которые распускаются весной и цветут до самой осени. Сейчас городской дендрологический на пороге масштабной реконструкции, нужно решить остро стоящие проблемы с поливной водой, расширить научную работу по разведению редких краснокнижных растений, обогатить землю. Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с директором парка и узнал какие изменения ждут одну из главных достопримечательностей Шымкента.

Проблема с поливной водой

Самая главная проблема в шымкентском дендропарке — поливная вода, говорит Гульнара Сапарымбет, директор парка. Ее назначили на должность в этом году. По словам руководителя дендропарка, поливной воды в нем не было три года. Страдали не только растения, но и животные, рыбы и птицы которые обитают в водоеме, расположенном в центре дендропарка.

По словам директора, месяц назад в озере парка не было воды, а ведь в водоеме есть рыба, здесь же плавают гуси и утки. Проблемы с поливом в дендропарке были давно, они начались из-за того что не работал большой магистральный канал. Кстати БМК, также как и дендропарк, был построен в 70-80 годы прошлого века, и его провели именно для водоснабжения дендропарка.

"За это время канал практически не ремонтировали, и он в некоторых местах дал просадку. Вода шла, но не в полной мере, две недели, неделю давали воду и все. За это время в дендропарке успевали только озеро наполнять, но в последние три года воды не было вообще. Я когда пришла, в первую очередь подумала про водоснабжение. Но все процедуры оказались долгими. В январе компания выиграла тендер, но сейчас июль месяц, а пока ничего не сдвинулось. Пока они друг с другом судились, пока проблемы решали, кто выиграл, кто обжаловал, времени сколько прошло. А у нас было 45-47 градусов жары. Мы в это время круглосуточно работали, цветы вручную поливали, интродуценты, которые растут у нас в научном отделе поливали, боялись их потерять. Боялись и пожаров, сейчас идет пожароопасный период. Сейчас на территории всегда остается кто-то один из сотрудников, мы приобрели рацию, если что-то случится, он передает", - говорит Гульнар Сапарымбет.

Чтобы не потерять растения, которые могли погибнуть на жаре, и не допустить пожаров, на территории дендропарка было решено пробурить скважины. Сейчас уже запущены две из 4 скважин. Идет полив деревьев, кустарников и цветов, также заполняют главный водоем.

"На территории дендрологического парка было 5 скважин, но последние пять лет они не работали, ни одна из них ремонта не видела. С водой были серьезные проблемы. Мы первую скважину пробурили недавно, большое спасибо за нее депутату городского маслихата Нуралы Курпебаеву, он приехал, увидел состояние дендропарка и выделил деньги, одну скважину проспонсировал. Сейчас вода идет, поливаем растения и подпитку для озера дали. Вторую скважину нам сделала строительная компания. Остальные скважины делает компания, которая выиграла тендер. Это большая помощь в поливе растений. Первая скважина, например, в секунду 25 литров выдает. Кроме того, сейчас идет восстановление большого магистрального канала. В последний раз они нам дали воду на 15 дней, мы успели заполнить озеро и полить деревья, потом опять закрыли канал на ремонт. Вот так частями его будут ремонтировать", - говорит руководитель парка.

Для того чтобы решить проблему поливной воды, в дендропарке пройдет масштабная реконструкция поливной системы, которая включает в себя капельное орошение и автополив.

Учитывая расчет поливной нормы для газона и зеленых насаждений, дендропарк планируют поделить на 17 участков. На каждом участке планируют пробурить скважину с установкой насоса. Все скважины будут закольцованы, чтобы во время ремонта они могли заменять друг друга. Вся поливная система будет работать в автоматическом режиме. Каждая зона будет разделена на секторы электромагнитными клапанами по 12-16 линий полива в зависимости от ландшафта.

"Дендропарк будет окольцован трубами, все будет автоматически, в одном месте закроем, в другом месте откроем, но водоснабжение будет 100%. У оператора будет свой пункт, откуда он будет управлять работой, включать и выключать водоснабжение, подавать воду на разные участки. В данное время компания уже начала свою работу", - рассказала директор дендрологического парка города Шымкента.

Почвенный анализ

Еще одна проблема шымкентского дендропарка - обеднение почвы. Почвенный анализ в дендрологическом парке делали еще в далеком 1983 году. С тех пор он не проводился. А между тем делать его нужно раз в 5 лет, анализ позволяет узнать, чего именно не хватает почве.

Провести анализ почвы предложила сама директор парка, обратив внимание на состояние почвы. Экспертиза даст точно понять, нужно ли делать подкормку растениям.

"Мы не знаем, чего именно не хватает нашей почве, например натриевые, калиевые, фосфорные или, например, азотные удобрения нужны? Даже если в своем огороде три года подряд помидоры сажаешь, в первый год они большие, а на третий год уже маленькие, ведь почва обедняется. Анализ нужен, чтобы взять его за точку отсчета: как работать, как планировать сохранение денрдропарка. Я связалась с управлением комфортной городской среды, аким поддержал, выделили деньги и провели почвенный анализ", - говорит директор дендропарка.

Так, по приглашению директора, почти месяц в дендропарке работали специалисты карагандинской фирмы, которая выиграла тендер на 8,5 миллионов. По завершении работ эксперты дали отрицательный отзыв о почве парка.

"Агрохимик сделал заключение, что наша почва очень бедная, ни соли, ни воды в ней нет. Сейчас ждем полные результаты, они будут готовы в течение месяца, у них есть время до 1 августа. Как получим, будем знать какие удобрения вносить", - отмечает Гульнар Сапарымбет.

Научный отдел

Главная цель дендрологического парка, сохранить и приумножить количество растений. В парке произрастают сотни видов растений, некоторые из них краснокнижные. Деревья из черенков и кустарники из семян выращивают в научном отделе дендропарка. Здесь есть теплица, где молодые побеги укрывают от жаркого солнца, холода и ветров.

"У нас здесь произрастают интродуценты, растения, переселенные в местность, где они раньше не произрастали, не свойственные для нашего города. Так, у нас растут лунное дерево, гибискус. Мы его размножаем. Произрастают фисташки, абрикос обыкновенный, гинкго билоба, это лекарственное растение. Его дерево привезено из Германии, мы его вырастили и ему уже 5, лет но пока это небольшое растение. Мы занимаемся черенкованием и собираем семена, из которых дальше выращиваем растения. Сначала растение рассаживаем, множим, изначально оно растет в теплице, потом в питомнике, а затем уже, когда мы точно видим что оно прижилось, рассаживаем его по дендропарку. по участкам", - рассказал научный сотрудник шымкентского дендрологического парка, Малик Бибжамал.

Из необычных растений в шымкентском дендропарке произрастает гледичия, которая защищает парк от набегов птиц и является своеобразным забором от них. А все из-за острых шипов, благодаря им на этих деревьях птицы практически не вьют гнёзда, кроме того гледичия стойка к вредителям. Растет на территории научного отдела и краснокнижный барбарис, который охраняется законом. Его плодами любят лакомиться фазаны, живущие в дендропарке. Произрастает и альбиция, тропическое растение с шаровидными соцветиями и длинными тычинками. Есть стелющийся можжевельник, который уникален тем, что его биологически активные вещества, очищают воздух от болезнетворных микроорганизмов. А еще здесь гордятся тюльпановым деревом, листья которого похожи на бутоны тюльпанов, символ города Шымкента.

Внешний вид и украшение дендропарка

В планах у руководства парка изменить и его внешний вид. Во-первых, заменить потрескавшийся асфальт, который в некоторых местах пошел "волнами", заменить маленькие и поломанные урны, а также старые скамейки.

"Мы сейчас ждем фирму, которая должна сделать нам проект. Сделаем его и попросим денег у города. Я верю, что дендропарк станет очень красивым местом", - говорит Гульнар Сапарымбет, директор дендрологического парка города Шымкента.

По задумке руководства, дендропарк Шымкента станет вторым Арбатом, где будут проводиться творческие и музыкальные вечера, молодые люди будут играть на музыкальных инструментах, а дизайнеры проводить настоящие показы.

"У нас многие горожане еще советского мышления и думают, что в дендропарке должно быть тихо. Но почему нельзя сделать здесь большую сцену, поставить сидения, скамейки и проводить, например, дни классической музыки, дни Чайковского, Рихарда Вагнера, Шамши Калдаякова, Ескендира Хасангалиева. Во-первых это очень красиво, во-вторых это воспитание нашего поколения, сейчас у нас очень талантливая молодежь, они на арбате играют, так почему бы им здесь не играть, это же отдых, на природе еще и с музыкой. Я была во многих парках в Европы: в Зальцбурге, в Австрии в королевском дворце тоже музыка играет, всех пускают. А у нас некоторые думают, что нельзя велосипедистам здесь ездить, самокатчикам, детям на роликовых коньках. Но это же для людей сделано. Я хочу, чтобы люди под открытым небом устраивали концерты, слушали классическую музыку. Кроме того здесь можно будет устраивать показы, сколько у нас сейчас домов мод, много национального стиля, почему у нас бы не провести дефиле, это же продвижение нашего национального бренда", - говорит директор дендрологического парка.

Проблема санузлов

Еще одна проблема дендропарка — санузлы. Несколько лет назад здесь установили биотуалеты, но, по словам директора парка, они очень трудоемкие и дорогие в обслуживании. Каждую неделю на очистку септика уходит 15 тысяч тенге. А еще они не приспособлены к нашей погоде, летом в них жарко, а зимой они покрываются льдом.

"Зимой было 20-30 градусов мороза, все покрылось льдом, так как они сделаны из пластика, они буквально обледенели. Биотуалеты неэффективны, они ломаются. Мы будем делать стационарные туалеты, у нас здесь проходит городская канализация, мы построим туалеты, работники будут поддерживать в них чистоту, здесь будет теплая вода", - говорит руководитель парка.

Суд за землю

Шымкентский дендропарк возвращает незаконно выданные земли. Еще в прошлом году общественники заметили, что у дендрологического парка "откусили" несколько участков земли и передали их в собственность частников. А целевое назначение участков изменилось.

"Мы сейчас судимся, отсудили уже 30 соток, мы этим гордимся. Сейчас будет еще суд, еще у нас три судебных иска лежат", - говорит директор шымкентского дендропарка.

Фауна парка

Гордость дендрологического парка – фазаны, сейчас в нем насчитывается порядка 42 семей этих птиц. В пруду водятся рыбы, гуси, утки и лебеди. По деревьям бегают упитанные белки, которые зимой обрастают красивой рыжей шубкой. А в самом конце парка, где есть небольшой озеро, отделенное от основного, обитают настоящие бобры с маленькими бобрятами.

Из-за такого разнообразия растений и животных, уникального микроклимата, шымкентский дендропарк, был и остается местом притяжения горожан и туристов. Сюда приходят семьями чтобы погулять и насладиться свежим воздухом, это место стало излюбленным для новобрачных, здесь проводят фотосессии в свадебные дни. Люди приходят в парк, чтобы на пробежку или велосипедную прогулку по специальным велодорожкам, которые построили здесь несколько лет назад.

Фото: Анастасия Новикова.