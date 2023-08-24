В Петропавловске жители новостройки не могут въехать в свои квартиры

На днях в Петропавловске прошел проливной дождь. В некоторых микрорайонах отключалось электричество. А в одной из новостроек города обнаружили настоящий потоп. Некоторые из владельцев квартир, живущих на последнем этаже, придя в новое жилье наткнулись на затопленные комнаты, передает корреспондент BaigeNews.kz.

На утро после сильного дождя житель Петропавловска Андрей Михин отправился в свою новую квартиру в строящемся микрорайоне Жас Оркен. Переехать в собственное жилье семья Михиных еще не может.

"Заносил вещи для ремонта и увидел такую картину: прихожая и зал были залиты водой. Стяжку размыло. Я сразу понял, что это результат сломанного или нерабочего слива на крыше. Позвонил прорабу. Как выяснилось, сливная труба отсоединилась и упала. Как это произошло– непонятно. Но она стоит просто на кирпичах", - рассказал владелец квартиры.

По словам мужчины, трубу уже установили и закрепили ее опору. Андрея заверили, что возмещать причиненный ущерб будет сам застройщик. Но владелец квартиры в этом сомневается.

"Весной была аналогичная ситуация квартиру также заливало. Только я узнал об этом поздно, когда под линолеумом уже плесень появилась. Да и тогда у нас еще не было доступа в квартиры. Но застройщик не извлек урока. Сейчас течь устранили. Но гарантии, что подобное не повторится - нет. Поэтому придется ждать следующего дождя и наблюдать", - считает Андрей.

Мужчина обратился в городской отдел строительства с просьбой проверить, технически верно ли устранили причину потопа.

"Судя по тому, сколько было воды, пострадала и квартира этажом ниже. Грустно это все. 10 лет копишь на квартиру, а потом вот такое… Везде по мелочи недоделали и это все напрягает. Плюс и заселится уже как год не можем, потому что коммуникации еще не проведены и с водой проблема. А уже в сентябре мне первый платеж по ипотеке совершать. Здесь у нас все ипотечные квартиры", - негодует собеседник.

Владельцы квартир встревожены не только состоянием дома. По их словам, сроки заселения регулярно отдвигаются, а постоянные обещания местных властей не исполняются.

В июне 2022 года прошел конкурс по распределению квартир и еще год претенденты на жилье ожидали прохождение платежеспособности в "Отбасы банке". И снова перешли в режим ожидания…

"В июне 2023 мы сдали все соответствующие документы в акимат Петропавловска. После чего от бездействия акимата пригласили телевиденье, где прошлый аким города Руслан Анбаев обещал нам, что 15 июля 2023 года все документы будут в порядке и мы заселимся в свои квартиры. Сменился аким и только в конце июля мы заключили договоры купли продажи. 15 августа нынешним акимом города было обещано, что мы заселимся… У многих наших жильцов полный выкуп, так как мы порог платежеспособности, который составляет 127 тысяч тенге, не прошли, взяли денежные кредиты и оплачиваем уже полгода. Так же снимаем квартиры, так как заселения не происходит", - сетует другой владелец горе-новостройки.

По его словам подача постоянного электроснабжения в дом должна была быть 23 августа, однако воду включали на прошлой неделе для проверки, снова отключили.

"Сроки постоянно сдвигаются. Мы сдали уже съемные квартиры, так как думали заселимся 23 августа, как и обещал аким города. Через 4 дня нужно съехать. Куда – не знаю… Ни аким, ни его представители не выходят на контакт, "Альфа-Север" не устраняет недочеты по квартирам. А у нас двери не закрываются, батареи не прикреплены", - прокомментировал ситуацию владелец одной из квартир новостройки.

Новостройка, по словам владельцев, может принести еще немало сюрпризов. Помимо претензий, которые застройщик исправляет исключительно в выходные дни, что существенно отдаляет срок заселения новоселов, есть опасения по состоянию отопительных систем дома.

"Всю прошлую зиму многоэтажка стояла без тепла. Платить же некому было… Вот потому, как сказал прораб, весной и прорвало трубу. Но так ведь нельзя. Должны ведь были произвести расчеты, учесть тот момент, что заселения еще не произойдет. Поэтому посмотрим, как начнется отопительный сезон. Если все будет хорошо, то семьей заедем в декабре. Еще и ремонт надо успеть сделать. Многое придется переделывать", - возмущается Андрей Михин.

В городском акимате объяснили, что в доме было сорвано колено ливневки на техническом этаже. Причина – неизвестна. Но заверили, что подрядчик по гарантии устранит дефекты до конца августа.

"В 2021 году начата реализация проекта по строительству инженерной инфраструктуры и благоустройству территории указанного дома. Срок завершения работ по благоустройству планировался 15 августа. Однако по причине отставания от графика работы подрядной организации ТОО "Энерджи - Тараз" сроки передвинулись. За срыв графика подрядчик оштрафован. Если работы не будут выполнены до конца текущего месяца, данной компании будет инициирован судебный процесс для признания их недобросовестными. Что касается электричества, постоянный ток на ТП дома подан. На данный момент ведутся пусконаладочные работы по подаче электроэнергии в дома", - уточнили в акимате Петропавловска.

По заверению городского акимата, заселение будет возможно после завершения строительства инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

Застройщик многоквартирного дома по адресу Горького 16 - ТОО "Альфа Север". К слову, строился 72-квартирный дом по государственной программе в рамках концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры два года.

Фото предоставили жители дома.