В Петропавловске троих горожан судят за убийство семьи

В Петропавловске начался судебный процесс по резонансному делу об убийстве целой семьи. Обвиняемые отказались от суда присяжных, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

В Петропавловске начался суд по громкому делу об убийстве трех членов семьи. Трагедия произошла накануне празднования Нового 2024 года. 28 декабря в собственном частном доме в микрорайоне "Рабочий поселок" были убиты супруги и их несовершеннолетний сын. На телах обнаружили признаки насильственной смерти.

В Сети и среди знакомых семьи распространилась информация, что поводом зверского убийства стала конкуренция. Сообщалось, что убитые владели ритуальным агентством.

По горячим следам полиция задержала подозреваемых. Ими оказались двое мужчин и женщина, занимающаяся бизнесом в сфере ритуальных услуг.

Спустя почти полгода все трое оказались на скамье подсудимых. Дело рассматривает специализированный межрайонный суд по уголовным делам.

На первом слушании защитники ходатайствовали об отводе судьи в связи с его возможным участием в расследовании дела. Так как в период следствия он работал прокурором. В прошении было отказано.

Также по просьбе участников процесса аудио, фото и видео фиксация представителям СМИ проводить запретили. Адвокаты подсудимых и вовсе ходатайствовали об исключении прессы из зала суда. В проведении закрытых судебных заседаний им было отказано.

Прокурор огласил обвинительный акт, по которому подсудимой предпринимательнице вменяют вину в подстрекательстве. А именно 28 статью УК РК, по которой виновным признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. Также подсудимой инкриминируют по статье 99 -убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Мужчинам вменяют сразу три статьи убийство и разбой. А именно статья 192 УК РК - разбой, совершенный с целью хищения имущества в крупном размере с незаконным проникновением в жилое помещение. По статье 99 – убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. А равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством. А также по совокупности: убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера, совершенное неоднократно, заведомо несовершеннолетнего лица.

Обвиняемые в групповом убийстве и подстрекательстве отказались от присяжных заседателей.

У убитой семьи осталась совершеннолетняя дочь. Девушка подала гражданский иск о возмещении морального ущерба.