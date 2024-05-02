В Петропавловске сняли угрозу подтопления с 200 жилых домов
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В Петропавловске большая вода отступает. На месте затопленных микрорайонов появляются привычные улицы и переулки, по которым ещё неделю назад приходилось перемещаться лишь вплавь. К стоявшим по крышу в воде домам уже можно подойти, сообщает BaigeNews.kz.
В Петропавловске снята угроза подтопления с 200 жилых домов. Остаются подтопленными менее двух тысяч. Это строения в микрорайонах Заречный, Кожевенный, Подгора, Борки.
Мы побывали на улицах микрорайона Подгора, который в этом году впервые за свою историю оказался практически полностью покрыт талыми водами. Жители даже подумать не могли, что стихия окажется такой силы, что на несколько недель лишит их крова и навсегда - невосстанавливаемого имущества.
Не везде вода полностью ушла. В некоторых дворах она осталась. К примеру, к местному храму не подойти до сих пор. Печально, что некоторые после отхода воды могут не найти свой дом.
"В период пика паводка к нам обращалось население, что их дом всплыл. Мы принимали все возможные меры, чтобы закрепить, чтобы дальше его по руслу не унесло. Уплывали и бани, и постройки", - объяснил начальник управления гражданской обороны ДЧС СКО Кирилл Иванников.
В Сети разлетались несколько видеороликов с плавающими домами. Как, ведомый течением, одиноко проплывает по реке чей-то дом с видимой лишь крышей. И на всей скорости врезается в стоящий путепровод. Какой-то дом мост останавливал, какой-то - попросту рассыпался.
В период эвакуации и последующего мониторинга затопленных территорий было спасено бессчётное количество животных. Некоторые из них распределены в импровизированные временные приюты. Еду и подстилки для питомцев собирали неравнодушные горожане. Сейчас фото животных, чьи владельцы так и не объявились, развешаны по остановкам. Каждый питомец ждёт, когда его заберёт домой хозяин.
Прогнозы экспертов исключают дальнейшее прибытие воды. По словам специалистов Казгидромета, не наблюдается увеличения уровня воды в реке Есиль в том числе и по её притокам. Везде отмечается планомерный минус.
В областном центре начали проводить оценку и техническое обследование пострадавших от наводнения домов. После прохождения комиссионного осмотра и подсчёта ущерба местные власти примут решение о возвращении жителей домой.
Стабилизируется ситуация и в регионе. Уже вернулись в свои дома 5,5 тысячи человек из более 14 тысяч эвакуированных. На территории области наблюдается поэтапное снижение уровня воды.
"На Сергеевском водохранилище перелив составляет метр 33 сантиметра. Вниз по течению как до Петропавловска, так ниже по руслу реки Есиль в среднем в сутки вода падает от 15 до 25 сантиметров. Остаются подтопленными 3 186 домов. При этом вода отошла от 712 домов. Спасатели продолжают откачку. Мотопомпы работают сразу в нескольких пригородных сёлах Петропавловска. В микрорайонах самого областного центра пока проводить откачку нецелесообразно", - уточнил Кирилл Иванников.
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