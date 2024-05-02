В Петропавловске сняли угрозу подтопления с 200 жилых домов

В Петропавловске большая вода отступает. На месте затопленных микрорайонов появляются привычные улицы и переулки, по которым ещё неделю назад приходилось перемещаться лишь вплавь. К стоявшим по крышу в воде домам уже можно подойти, сообщает BaigeNews.kz.

В Петропавловске снята угроза подтопления с 200 жилых домов. Остаются подтопленными менее двух тысяч. Это строения в микрорайонах Заречный, Кожевенный, Подгора, Борки.

Мы побывали на улицах микрорайона Подгора, который в этом году впервые за свою историю оказался практически полностью покрыт талыми водами. Жители даже подумать не могли, что стихия окажется такой силы, что на несколько недель лишит их крова и навсегда - невосстанавливаемого имущества.

Не везде вода полностью ушла. В некоторых дворах она осталась. К примеру, к местному храму не подойти до сих пор. Печально, что некоторые после отхода воды могут не найти свой дом.

"В период пика паводка к нам обращалось население, что их дом всплыл. Мы принимали все возможные меры, чтобы закрепить, чтобы дальше его по руслу не унесло. Уплывали и бани, и постройки", - объяснил начальник управления гражданской обороны ДЧС СКО Кирилл Иванников.

В Сети разлетались несколько видеороликов с плавающими домами. Как, ведомый течением, одиноко проплывает по реке чей-то дом с видимой лишь крышей. И на всей скорости врезается в стоящий путепровод. Какой-то дом мост останавливал, какой-то - попросту рассыпался.

В период эвакуации и последующего мониторинга затопленных территорий было спасено бессчётное количество животных. Некоторые из них распределены в импровизированные временные приюты. Еду и подстилки для питомцев собирали неравнодушные горожане. Сейчас фото животных, чьи владельцы так и не объявились, развешаны по остановкам. Каждый питомец ждёт, когда его заберёт домой хозяин.

Прогнозы экспертов исключают дальнейшее прибытие воды. По словам специалистов Казгидромета, не наблюдается увеличения уровня воды в реке Есиль в том числе и по её притокам. Везде отмечается планомерный минус.

В областном центре начали проводить оценку и техническое обследование пострадавших от наводнения домов. После прохождения комиссионного осмотра и подсчёта ущерба местные власти примут решение о возвращении жителей домой.

Стабилизируется ситуация и в регионе. Уже вернулись в свои дома 5,5 тысячи человек из более 14 тысяч эвакуированных. На территории области наблюдается поэтапное снижение уровня воды.