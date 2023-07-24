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В Петропавловске родители двух школьниц требуют наказать извращенца
К корреспонденту BaigeNews.kz обратилась мама одной из двух несовершеннолетних, которые подверглись преследованию мужчины. Инцидент произошел 1 июня, среди белого дня во дворе многоэтажки Петропавловска. Как рассказала одна из мам, по словам девочек, пожилой человек со спущенными штанами целенаправленно шел за ними. Однако через полтора месяца при наличии показаний и опознания подозреваемого, дело оказалось списано в номенклатуру.
Десятилетние школьницы описали произошедшее в подробностях. Сначала родителям, затем правоохранителям. По их словам, пожилой мужчина, на вид лет 60-ти, пытался приставать к ним: спустив свои штаны, имитировал жесты полового акта. Девочки пытались скрыться от преследователя, который шел за ними по двору. По рассказам мамы одной из несовершеннолетних, Олеси, заметив ее на улице мужчина убежал. И довольно быстро. Определить со спины как он выглядел она не смогла.
После случившегося родители девочек обратились в полицию, написали заявление. Правоохранительные органы довольно быстро нашли подозреваемого. Потом показания, опознания… Десятилетним девочкам пришлось не раз воспоминать и рассказывать, что они видели в тот день.
Но спустя полтора месяца Олеся, мама одной из девочек обратилась к корреспонденту BaigeNews.kz, чтобы рассказать о продолжении этой истории. Точнее ее несправедливом завершении.
"Сначала они в считанные часы определили личность этого мужчины, а потом, почему-то, позволили ему быть на свободе. Моя дочь была на соревнованиях и не могла сразу приехать на опознание. А ее подругу мама забрала в тот же вечер на каникулярное время в другой город. И это время он находился на свободе. Вообще никакой реакции ни от следователя, ни от участкового... Изначально поддерживали с нами связь, писали, чтобы мы не беспокоились, они его ищут. А с 17 июня мертвая тишина", - описывает происходящее Олеся.
Мамы потерпевших исправно соблюдали закон и не давали интервью в интересах следствия. Родители девочек ожидали справедливого наказания для неизвестного. Однако, когда узнали, что мужчина находится на свободе, решили выяснить почему. На что в полиции им ответили, что дольше трех часов мужчину не имели права удерживать.
"Мы не далеки от закона и знаем, что задерживают подозреваемых до 48 часов. К тому же следствие допускало нарушение в работе. Знаете, как проходил опрос детей? Нам просто позвонили и попросили спуститься во двор с девочками. Ни о каком психологе рядом, как того требует закон, речь не велась. И разговор плавно стал уходить в сторону сомнений. Детей спрашивали, может им все-таки показалось. Приводили в пример похожий случай, когда детям показалось", - вспоминает Олеся.
По словам собеседницы, после того опроса девочкам стали задавать вопросы, касательно увиденной картины под спущенными штанами мужчины.
"У девчонки спрашивали, почему неизвестный им мужчина так себя вел. Почему у него было видно, то, что должно быть скрыто под одеждой. И что за движения он производил. Какие мысли были в голове человека, если он, оголив "достоинство" по пятам шел за маленькими девочками? И чем это могло закончиться? Почему это понятно обычным людям, но не правоохранительным органам?", - задается вопросом мама девочки.
К слову, дочь Олеси получила после инцидента консультацию специалиста. На сеансе травматическую встречу с неизвестным мужчиной обсуждать не стали. Девочке выписали препараты, поставив диагноз тревожно-фобический синдром.
Родителям о мужчине известно только два факта. То, что он уволился с работы, а родственников здесь не имеет - все живут в России. А позже их и вовсе уверили, что без доказательств нельзя утверждать, что девочкам не показалось.
"Да, нам сказали, что слов девчонок недостаточно для задержания человека. Было бы видео подтверждение – другое дело. Я боюсь представить, что этот мужчина может сделать в другой удобный для него случай. Безнаказанность влечёт вседозволенность", - уверена мама девочки.
На запрос корреспондента, правоохранительные органы уточнили, что после поступления заявления проведена доследственная проверка.
"Личность мужчины установлена, с ним проведен опрос и беседа. По результатам разбирательства, материал оставлен без регистрации в Едином реестре досудебных расследований, в связи с отсутствием признаков состава преступления и списан в номенклатурное дело", - цитата из ответа пресс-службы ДП СКО.
Родные девочек возмущены, как на фоне стольких фактов насилия над несовершеннолетними в стране так халатно отнеслись к выявлению потенциального преступника в СКО. Родители обратились с устным заявлением в управление собственной безопасности, и оставлять дело не намерены.
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